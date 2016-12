Kurdové dobývají přehradu na Eufratu, islamisty vyhání z hradu Džabar

Syrské demokratické síly (SDF) jsou koalicí kurdských, arabských, turkmenských a křesťanských milic působících na severu Sýrie. Nejsilněji jsou v ní zastoupeny kurdské milice YPG a jejich ženská obdoba YPJ.

Mluvčí SDF v úterý oznámil, že jednotky koalice vyhnaly bojovníky Islámského státu z desítek vesnic a farem a přiblížily se na tři kilometry k šedesátimetrové hrázi u města Tabká, která na Eufratu před více třiačtyřiceti lety vytvořila vodní nádrž Jezero Asad.

Ofenziva zaměřená na dobytí města Rakká, bašty Islámského státu v Sýrii, započala v listopadu a nese náze Hněv Eufratu. Obsazení přehrady o rozloze 639 čtverečních kilometrů by SDF umožnilo kontrolu nad přísunem vody do 40 kilometrů vzdáleného Rakká, což by pro sunnitské extremisty představovalo citelnou ránu, konstatuje list The Washington Post.

Hájili jsme hrad

Nejprudší boje se nyní odehrávají v okolí hradu Džabar, který leží na ostrově při severním břehu přehrady. V pevnosti z 11. století bývala hrobka šáha Sulajmána, dědečka zakladatele Osmanské říše. Hrad byl proto považován za výsostné území Turecka a střežili ho turečtí vojáci. V roce 1973, kdy v přehradě začala stoupat voda, převezli Turci šáhovy ostatky do provincie Aleppo k turecké hranici.

Ofenzivu u Eufratu podporují také spojenecká letadla, která provádějí nálety na automobily naložené výbušninami, mosty a pozice džihádistů.

Bojovníci SDF se nyní chystají obsadit leteckou základnu Tabká ležící nedaleko přehradní hráze, kde Islámský stát v srpnu 2014 povraždil desítky zajatých syrských vojáků.

Islámský stát potvrdil, že v bojích s SDF padnul jeho vysoce postavený velitel abú Džandal Kuvajtí. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci monitoruje z Británie, ovšem uvádí, že osud Kuvajtího není zcela jasný.

Boje o al-Báb

Na intenzitě nabraly také boje o město al-Báb ležící asi 140 kilometrů severozápadně od Tabká. Turečtí vojáci tam v posledních hodinách zabili 44 členů Islámského státu. Turecko při operaci používá dělostřelectvo, které zasálo přes 150 cílů spojovaných s IS. Ankara vyslala vojáky do Sýrie v létě s tím, že pomohou bojovat proti Islámskému státu. Turci ale útočí také na Kurdy, aby jim zabránili ovládnout souvislé území podél turecké hranice.

V prosinci se syrské armádě s pomocí jejích spojenců podařilo vytlačit povstalce z východní části města Aleppa. Hlavními spojenci Damašku jsou Rusko a Írán. Moskva poslala do Aleppa ženisty, kteří ve městě odstraňují miny a další nálože.

Podle ruských zdrojů je do operace nasazeno 200 Rusů, kteří zatím odstranili přes 14 700 výbušnin, mezi nimiž bylo téměř 7 000 amatérsky vyrobených bomb. Vojáci je nacházejí ve školách, mešitách, nemocnicích i mateřských školách. Ženisté, kteří pracují s vycvičenými psy, byli do Aleppa vysláni začátkem prosince. Někteří se předtím podíleli na hledání min v syrské Palmýře.