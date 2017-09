VIDEO: Zastřelte mě, prosil mladý intersexuál v Georgii. Policista poslechl

Jednadvacetiletý Scout Schulz se narodil jako kluk, ale nehlásil se ani k jednomu pohlaví. Označoval se za bisexuála či intersexuála a v případě své osoby používal zájmeno „oni“.

Na Georgia Institute of Technology stál v čele studentského spolku na ochranu práv homosexuálů a dalších sexuálních menšin. Podle svědectví kamarádů trpěl depresemi a v poslední době uvažoval o sebevraždě.

List The New York Times uvádí, že Schultz v sobotu večer zavolal na polici a nahlásil, že v kampusu se pohybuje podezřelý běloch s dlouhými světlými vlasy a nožem v ruce. To odpovídalo jeho vlastnímu popisu. Vyšetřovatelé později v jeho pokoji našli tři dopisy na rozloučenou.

Schultzovu smrt zaznamenali studenti, kteří jeho střetu s policií přihlíželi z okna. Na videu je vidět, jak přichází k policistům s tasenými zbraněmi. „Nikdo ti nechce ublížit,“ říká jeden ze strážců zákona a žádá mladíka, aby odložil nůž. Schultz dvakrát řekne: „Zastřelte mě!“

Policisté ho vyzývají, aby se nehýbal, ale Schultz se k nim dál přibližuje. Pak se ozve se výstřel a dlouhý křik plný bolesti. Schultz byl převezen do nemocnice, kde posléze podlehl zranění. Vyšetřovatelé na místě našli multifunkční nůž.

Nahrávka incidentu se začala šířit na sociálních sítích a ihned se objevily otázky, jestli policisté museli psychicky nestabilního mladíka zastřelit. „Proč nepoužili nesmrtící prostředky, jako pepřový sprej nebo tasery?“ ptá se matka zastřeleného studenta Lynne Schultzová.

Studenti Georgia Institute of Technology uspořádali v pondělí na Schultzovu počest tichou vigilii. Asi padesátka lidí se poté přesunula před policejní kancelář v kampusu univerzity, kde zapálili policejní auto. Dva policisté byli zraněni, tři výtržníci skončili v cele.