Schulz představil program SPD. Nesolidární státy EU by měly platit, řekl

12:52 , aktualizováno 12:52

Státy Evropské unie ignorující v důležitých otázkách solidaritu musejí čelit finančním sankcím. Při prezentaci svého desetibodového politického programu to v neděli v Berlíně řekl sociálnědemokratický kandidát na německého kancléře Martin Schulz. Německo by podle něj mohlo zvýšit příspěvek do unijního rozpočtu.