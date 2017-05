Schillerová je v šoku z premiéra. Brání se, že celý život pracuje pro stát

„Nemám jako předseda vlády důvěru v to, že dosavadní náměstkyně pro oblast daní Schillerová bude garantovat jednoznačné, důsledné a nestranné prošetření kauz korunových dluhopisů, či dalších daňových problémů současného ministra financí,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka (více o výhradách předsedy vlády zde).

„Pracovala jsem pro stát, nebo se starala o rodinu“

„V mém životě není nic, za co bych se mohla nebo měla stydět, nebo co bych měla skrývat. Jsem v šoku z těch argumentů, které padají. Jsem celý život státní úředník, nemám politické ambice,“ uvedla Babišova náměstkyně. Řekla, že pro finanční správu pracuje od srpna 1993.

„Můj život je úplně obyčejný. Buď jsem byla v práci, nebo se starala o rodinu,“ řekla Schillerová po koaličním jednání, na němž premiér odmítl ji i ministra životního prostředí Richarda Brabce z ANO jako kandidáty na nového ministra financí místo předsedy hnutí ANO.

„Odmítám, že bych jakýmkoli způsobem brzdila kontrolu korunových dluhopisů. Prosím vás, toto může říct jen ten, kdo nezná kompetenční zákon, kdo nezná zákon o finanční správě,“ řekla Schillerová. Její profesní čest je podle ní kritikou na její adresu velmi poškozena. „Nikdy bych nic takového neudělala, celý život jsem pracovala pro stát a vždycky jsem to vnímala jako službu,“ uvedla náměstkyně.

Finanční správa kontroluje 1519 případů korunových dluhopisů

„Ať mě špiní, jak chtějí. Toto je útok na nezávislou finanční správu a její integritu,“ uvedla. „Finanční správa kontroluje korunové dluhopisy, kontroluje všech 1 519 případů, kde existuje byť jen podezření, že byly emitovány korunové dluhopisy,“ řekla Schillerová.

„Když říkám všechny, tak všechny,“ zdůraznila. Tedy i Agrofertu, firmy, kterou vlastnil Babiš a jejíž desetileté korunové dluhopisy osvobozené od daní v hodnotě okolo 1,5 miliardy korun si šéf ANO koupil a čelí za to kritice.

Odmítá, že by měla vazby na Babiše. Zná ho od doby, kdy vyhrála výběrové řízení na post jeho náměstkyně místo Simony Hornochové.

Sobotka vyčetl Schillerové silnou vazbou její rodiny na brněnské hnutí ANO a jednoho z největších sponzorů hnutí ANO, podnikatele Davida Rusňáka. Ten je dle pondělní MF DNES zetěm Schillerové. Šéfuje investiční skupině DRFG, která společně s Kometou projektuje novou hokejovou halu, o níž se po zisku titulu hokejovým klubem slíbil Babiš zasadit. Dcera Schillerové se podle deníku MF DNES díky ANO stala brněnskou radní (více o vazbách Schillerové na hnutí ANO čtěte v pondělní MF DNES zde - placený přístup).

ANO navrhne jiného kandidáta do vlády do středy

Babiš řekl, že jeho hnutí ANO přijde s novým kandidátem na ministra financí, ale není to podle něj tak snadné, protože odborníci „nerostou na stromech“.

Kdyby ministerstvo financí měl dočasně řídit premiér, nebo někdo za ČSSD, o čemž uvažuje Sobotka, považoval by to za konec spolupráce. „Tím pádem by koalice skončila, protože to by porušilo už absolutně tu koaliční smlouvu,“ řekl. „Já skutečně už nechci v té vládě být, chci odejít,“ uvedl Babiš. Nechápe, proč nerespektuje premiér koaliční smlouvu a návrhy ANO. Přesto on sám nechce koaliční smlouvu vypovědět, aby vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL vydržela.

Řekl novinářům, že jeho hnutí nemá na ministerstvu financí žádnou výhodu, žádného úředníka z ANOa že poté, co se stal ministrem, stoupl počet kontrol ve firmách Agrofertu o 13 procent a některé se kvůli tomu soudí se státem.