Rusko se snaží destabilizovat Evropu, varoval generál Scaparrotti

Současné bezpečnostní prostředí na evropském kontinentě označil Scaparrotti během slyšení v americkém Senátu za nejdynamičtější v historii. Evropa a Severoatlantická aliance pak má přitom podle něj pro americkou bezpečnost a zájmy zásadní význam.



Bezpečnostní systém však nyní čelí celému spektru hrozeb a za jednu z nejvážnějších označil současné chování Ruska.

„Rusko podniká kroky k ovlivnění vnitřní politiky evropských zemí, stejně jako se o to snažilo ve Spojených státech, s cílem probudit v Evropě nejednotnost a slabost a narušit transatlantické vztahy,“ varoval Scaparrotti, který je zároveň vrchním velitelem sil NATO.



Moskva se podle něj změnila z partnera na soupeře, který se snaží podkopat západní řád a potvrdit sebe jako světovou velmoc. Ruské snahy se podle jeho slov projevují na východě, severu i jihu Evropy.

„Země podél ruské periferie, zejména Ukrajina a Gruzie, jsou ohroženy zhoubným vlivem Moskvy a vojenskou agresí,“ řekl. Upozornil, že na jihu - na Balkáně - Rusko využívá etnické napětí, aby zpomalilo pokrok v evropské a transatlantické integraci balkánských zemí.



„V roce 2016 Rusko zjevně zasahovalo do politických procesů v Bosně a Hercegovině a Černé Hoře,“ uvedl Scaparrotti s odkazem na vyšetřování loňského pokusu o státní převrat v Černé Hoře (psali jsme v článku zde).

Na jihovýchodě, především v Turecku, se pak kromě vlivových snah Ruska podle něj sbíhají ještě problémy s migrací a terorismem. Na severu zase Moskva posiluje svou vojenskou přítomnost a zvyšuje kapacity, aby získala v Arktidě strategickou výhodu.

Kromě toho prý Rusko opakovaně porušilo mezinárodní dohody včetně odzbrojovací smlouvy o jaderných střelách středního dosahu (INF) nebo smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE) (více v článku zde).

„S ohledem na Putinovu vysoce centralizovanou rozhodovací strukturu Moskva provokativní rétorikou a jadernými hrozbami zvyšuje pravděpodobnost nedorozumění a nehod,“ konstatoval Scaparrotti.

Proti teroru sdílením informací

Bezprostřední hrozbou pro Evropu zůstává také terorismus, představovaný v současnosti takzvaným Islámským státem. Ten sice utrpěl v posledních měsících významné ztráty, islamisté ale podle amerického generála významně rozšířili své aktivity v Evropě. Využívají k tomu migrační krizi i rezidenty v evropských zemích.

„Neočekáváme, že by se hrozba v blízké budoucnosti snižovala,“ konstatoval s tím, že účinným nástrojem pro boj s terorismem by mělo mít daleko větší sdílení zpravodajských informací mezi spojenci a to bez ohledu na obavy některých zemí ohledně odhalení „zdrojů a metod“.

„Terorismus je nadregionální problém a představuje pro nás pro všechny jasné a akutní nebezpečí,“ řekl Scaparrotti. Upozornil, že neschopnost sdílet informace by mohla vést k omezení schopnosti útokům předcházet. „Žádný stát není sám a žádný národ není imunní vůči teroristické hrozbě,“ dodal.