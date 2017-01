Savčenková: Ať Zeman lépe analyzuje hrozby, jinak dopadnete jako Ukrajina

Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková by poradila českému prezidentovi Miloši Zemanovi lépe analyzovat možné hrozby, aby Česká republika nedopadla jako Ukrajina, kterou před téměř třemi lety překvapilo Rusko anexí Krymu a rozpoutáním války na východě Ukrajiny. Ve čtvrtek to řekla to na tiskové konferenci v Praze.