Pád bývalých hrdinů. Savčenková pohořela, Saakašvili přišel o občanství

Dva roky věznění Ruskem, statečná obhajoba i na hraně sebezničení balancující hladovky udělaly loni z Nadiji Savčenkové pro svět symbol Ukrajiny bránící se ruské agresi. Pro Ukrajince se pak důstojnice Savčenková, odvlečená během bojů na východě země doněckými separatisty do ruského zajetí, stala národní hrdinkou.

Po jejím propuštění ji v Kyjevě čekalo nejvyšší ukrajinské vyznamenání z rukou prezidenta Petra Porošenka, exkluzivní místo poslankyně v parlamentu, mnohá pozvání do televizí, rozhovory v novinách. Víc než polovina Ukrajinců by ji v té době hned chtěla za hlavu státu, čemuž by se Savčenková podle svých tehdejších vlastních slov nebránila.



Naštěstí se ale tehdy volby nekonaly, protože dnes by Ukrajinci nad svým loňským nadšením ze Savčenkové asi zaplakali. Podle nedávného průzkumu ukrajinské agentury Z&B Global by nyní hodilo Savčenkové svůj hlas v prezidentských volbách pouhé 1,4 procenta Ukrajinců a větší šance se nedávají ani straně, kterou si pod svým jménem Savčenková nedávno zaregistrovala. „Odteď nejsem jen nezařazenou poslankyní ukrajinského parlamentu, ale jsem také lídr a předseda politické strany,“ prohlásila sebevědomě Savčenková.

Neřízená střela

Během roku, který uplynul od jejího vysvobození, se Savčenková pro drtivou většinu Ukrajinců stala přinejmenším neřízenou politickou střelou, ale často i demagožkou, či dokonce zrádkyní. Její návrhy na přímá jednání s doněckými separatisty se stejně jako její cesta do Doněcka, kde se pokusila na vlastní pěst dohodnout výměnu zajatců mezi Kyjevem a separatisty, u většiny Ukrajinců nesetkaly s pochopením.

Mezinárodní i domácí ostudou pak byla v březnu tohoto roku její prohlášení, že Ukrajině nevládnou Ukrajinci, ale „židáci“. „Židé na Ukrajině disponují osmdesáti procenty moci, zatímco tvoří jen dvě procenta jejích obyvatel,“ tvrdila Savčenková a za „židáky“ označila premiéra Volodymyra Hrojsmana, prezidenta Petra Porošenka nebo expremiérku Juliji Tymošenkovou.

Postavila se také proti pokračování současné formy ukrajinské demokracie. „Mým cílem je zlikvidovat dnešní stranický systém na Ukrajině, který je nenávratně zkažený,“ řekla při lednové návštěvě Prahy.

Část Ukrajinců proto považuje Savčenkovou za „trojského koně“ ruského prezidenta Vladimira Putina. S odmítavými reakcemi se Savčenková setkává i během svých cest po Ukrajině a i prezident Porošenko, který ji před rokem vyznamenal, s ní přerušil komunikaci.

Saakašvili bez občanství

Zatímco nad politickými schopnostmi Savčenkové panovaly určité rozpaky hned po jejím návratu na Ukrajinu, gruzínský exprezident Michail Saakašvili přicházel v roce 2015 do Kyjeva s pověstí velkého reformátora, který v Gruzii dokázal potlačit korupci, stabilizovat hospodářskou situaci, otevřít zemi zahraničním investorům. Nechal se sice v roce 2007 vyprovokovat ke konfliktu s Ruskem, který Gruzie prohrála, ale ani to nezmenšovalo naděje, které do něj Ukrajinci kladli.

Když se na jaře 2015 stal Saakašvili gubernátorem strategicky důležité Oděské oblasti, sliboval nejen to, že rozbije tamní korupční a mafiánské gangy, ale že dokonce udělá z přístavního města a okolí výkladní skříň celé Ukrajiny. Výsledky nebyly přesvědčivé a Saakašvili už loni na počátku listopadu podal demisi. Při ní označil okolí prezidenta Porošenka za beznadějně zkorumpované a oznámil založení vlastního politického hnutí.

Po dalším půlroce se Porošenko zbavil svého kritika a možného konkurenta Saakašviliho tím, že mu v minulých dnech odebral ukrajinské občanství. Zřejmě tím chtěl vyhovět i současné vládě v Gruzii, kterou nedávno navštívil. Pro ni je totiž Saakašvili hlavním politickým konkurentem a Porošenko s ní chce mít co nejlepší vztahy.

Bývalého gruzínského prezidenta, který na Ukrajině studoval a prožil celkem třináct let, zastihla zpráva ve Spojených státech. Do Kyjeva vzkázal, že se proti odebrání občanství, které mu znemožňuje další politickou činnost na Ukrajině, bude soudně bránit.

„Chtějí ze mě udělat běžence. Ale já to tak nenechám. Budu bojovat za své zákonné právo vrátit se na Ukrajinu,“ prohlásil Saakašvili. Vzhledem ke ztrátě ukrajinského občanství mu však v případě návratu do Kyjeva hrozí, že bude vydán ke stíhání do Gruzie.