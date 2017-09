Ženy mají čtvrtinový mozek, hlásal saúdskoarabský duchovní. Dostal zákaz

Al-Hijri se ve videu z tohoto týdne ptá, co by dopravní policie udělala, kdyby objevila muže pouze s půlkou mozku. „Dala by mu řidičský průkaz, nebo ne? Nedala. Tak jak ho může dát ženě, když ta má jen půlku?“ ptá se kazatel ve videu podle deníku The Guardian.

„Když jde (nakupovat) na trh, ztratí další půlku. Co zbude? Čtvrtina... Požadujeme kontrolu od dopravní policie, protože (žena) není schopná řídit a má jen čtvrtinu mozku,“ pokračoval duchovní.

Kazatel působil v náboženské radě v regionu Asír. Mluvčí lokální vlády potvrdil, že byl duchovní suspendován za komentáře, které „snižují lidskou důstojnost“.

Řízení aut je přitom v Saúdské Arábii ženám skutečně zapovězeno. V poslední době se však vláda podporovaná podnikateli pokouší roli žen ve společnosti o něco zlepšit, a dostává se tak do častějších sporů s konzervativními kruhy.

Mluvčí dodal, že úřady al-Hijriho potrestaly, aby zamezily šíření kontroverze, která poškozuje národní zájmy.

Video se brzy dostalo na sociální sítě a setkalo se s nesouhlasnými, ale i souhlasnými reakcemi. Někteří zpochybňovali kazatelovu intelektuální kapacitu, jiní mu naopak vyjadřovali podporu.

Ultrakonzervativní saúdská monarchie má jedny z nejpřísnějších omezení pro ženy na světě. Podle tamního práva musí ženy nosit dlouhé róby a mít zakryté obličeje. Musí mít také mužského průvodce během mnoha běžných činností, jako je studium ve škole nebo cestování.