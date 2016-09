Saúdka z Berlína bojuje za emotikon s hidžábem. Má podporu internetu

Rajúf Alhumedíová nyní žije v Berlíně. Pochází však ze Saúdské Arábie a je praktikující muslimkou. K její víře patří také zahalování hlavy do tradičních šátků. Vadilo jí, že právě ženy oděné do těchto šátků nejsou zastoupeny mezi takzvanými emotikony, kterými se v internetové komunikaci vyjadřují emoce.

Rozhodla se to změnit. „Fakt, že neexistuje emotikon, který by reprezentoval mě a miliony dalších žen z celého světa nosících hidžáb, mi přijde neuvěřitelný,“ svěřila se Rajúf reportérům serveru CNN. Dala se proto do boje za rozšíření palety standardizovaných emotikonů.

Navrhla sadu emotikonů žen v tradičních šátcích včetně hidžábu a sepsala dlouhý dopis, ve kterém vysvětluje, proč by se měla knihovna emotikonů rozrůst. Dopis zaslala do The Unicode Consortium, neziskové organizace, která mimo jiné hodnotí a vymýšlí nové emotikony. Odpověď přišla záhy.

Unicode Unicode je technická norma pro oblast výpočetní techniky definující konzistentní kódování pro reprezentaci a zpracovávání textů použitelné pro většinu písem používaných v současnosti na Zemi. Poslední verze je Unicode 8.0. Normu udržuje Unicode Consortium. Zdroj: Wikipedia

„Je to silná, oduševnělá a dobře formulovaná žádost,“ myslí si o nápadu Rajúf Jennifer 8. Lee, členka komise The Unicode Consortium.

O snahách mladé Saúdky začaly informovat velké zahraniční servery. Rajúf se dočkala pochvaly od významných person internetu. Podpořil ji například Alexis Ohanian, spoluzakladatel serveru Reddit.

Podle Rajúf by měly jednotlivé náboženství a kultury dostat prostor ve všech odvětvích lidské činnosti. „Lidé obecně prahnou po rozmanitosti,“ myslí si. Svůj návrh nyní bude muset obhájit osobně. Před komisi The Unicode Consortium by měla předstoupit v listopadu letošního roku.

Souhlasíte se zavedením navrhované sady emotikonů?

Ano 204 Ne 2577

Podívejte se na dopis, kterým dívka bojuje za nové emotikony:

