Odpusťte mi, žádal útočník z Manchesteru v posledním hovoru své příbuzné

Abediho příbuzná, která si nepřála uvést své jméno, agentuře AP prozradila, že britského mladíka s libyjskými kořeny obzlášť rohořčila loňská vražda jeho muslimského kamaráda, kterou „nevěřící“ Britové přešli bez povšimnutí. „Proč se nikdo nerozčiloval, když surově zavraždili Araba a muslima? Jeho hlavním motivem byl hněv,“ vysvětlila Abediho příbuzná žíjící v Libyi.

Libyjská policie uvedla, že Abedi před činem telefonoval své matce a bratrovi. Byl to jeho poslední hovor v životě, chtěl se rozloučit. „Nenechají tě, aby ses s nimi dělil o chléb. Jsou nespravedliví k Arabům,“ tlumočila Abediho příbuzná jeho poslední slova, kterými si stěžoval na zacházení s muslimy a Araby v Británii.

Abediho matka libyjským policistům řekla, že její syn strávil v Libyi měsíc a do Británie odcestoval čtyři dny před útokem. Vyšetřovatelé se na základě výpovědi jeho mladšího bratra Hashema domnívají, že bombu sestrojil pomocí návodu na internetu, aby pomohl „Islámskému státu dosáhnout vítězství“.

„Oslavoval terorismus“

Salman Abedi se narodil do rodiny libyjských uprchlíků, kteří na počátku 90. let utekli před Kaddáfím do Británie. Jeho otec patřil k váženým členům početné libyjské menšiny v Manchesteru a svolával modlitby v mešitě na jižním předměstí Didsbury. „Nevyznáváme vraždění nevinných lidí,” řekl v rozhovoru s agenturou AP Ramadan Abedi, kterého po útoku zadržela libyjská policie.

Salman Abedi v Manchesteru studoval na Salfordské univerzitě. Tu však nedodělal, tento školní rok už na přednášky nechodil. Přátelé na něj vzpomínají jako na dobrého fotbalistu, příznivce místního klubu Manchester United a kuřáka marihuany. Sousedé ho popsali jako vysokého, štíhlého mladíka, který často nosil tradiční islámský oděv.

Z libyjské komunity v Manchesteru přícházejí ohledně Abediho chování rozporuplná svědectví. Někteří její členové uvedli, že měl zakázán vstup do mešity v Didsbury, protože vyhrožoval imámovi kazajícímu proti Islámskému státu. „Stoupnul si a začal na imáma křičet, že říká blbosti. A pak se na něj dlouze zadíval, výhružně se mu díval do očí,“ uvedl AkramRamadan.

Mohammed Fadl, jeden z vůdčích představitelů libyjské komunity, to popřel. Abedi podle něj příliš na modlitby nechodil. „V naší komunitě bylo velmi málo lidí, kteří by k němu měli blízko, o Salmanově fanatismu jsme tak nevěděli,“ prohlásil Fadl. Připustil nicméně, že se k němu dostaly zvěsti, že Abediho otec svému synovi zabavil cestovní pas, protože se bál jeho styků s extremisty a zločinci.

„Oslavoval terorismus,“ řekl AP aktivista Mohammed Shafiq, podle nějž policie už před dvěma lety měla od místních Libyjců zprávy o Abediho postojích. „Jeho extremismus a jeho rétorika byla znepokojivá do té míry, že ho nahlásili,“ uvedl Shafiq. Jak policie s informací naložila, ovšem neví.