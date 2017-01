Dívka útočila v Hannoveru ve jménu IS, dostala šest let vězení

Na šest let do vězení poslal ve čtvrtek německý soud šestnáctiletou Safii S., která loni zaútočila nožem na čtyřiatřicetiletého policistu a vážně ho zranila. V Německu to byl první čin ve jménu Islámského státu. Dívce hrozilo až deset let odnětí svobody.