Brit bojující po boku Kurdů spáchal sebevraždu, aby nepadl do zajetí IS

Lock bojoval po boku Kurdů v milicích YPG na severu Sýrie. Tam také 21. prosince zahynul. Kurdové před několika dny jeho tělo získali od džihádistů. Nyní BBC prozradili, že na Lockově těle našli pod bradou střelné zranění, což naznačuje sebevraždu.

Smrt v Sýrii Britský kuchař bojoval po boku Kurdů v Sýrii, padl pár dnů před Vánocemi

„Zdá se, že britský bojovník spáchal sebevraždu, aby nepadl do zajetí,“ uvedly kurdské zdroje pro britskou stanici. Lock padl spolu s dalšími čtyřmi spolubojovníky při obraně vesnice Džabír před Islámským státem, podle YPG všichni v boji projevili „mimořádnou odvahu“.

„Ryan Lock zřejmě obrátil zbraň proti sobě, aby nepadl do zajetí Islámského státu,“ řekl BBC prokurdský aktivista Mark Campbell. „Islámský stát jeho činem přišel o příležitost ke své hrůzné propagandě,“ dodal s odkazem na nahrávky, na kterých džihádisté podřezávají západní zajatce.

„Všechny vás miluji“

Mladík z hrabství West Sussex, který se v Británii živil jako kuchař, vyrazil loni v srpnu do válkou rozvrácené země bez vědomí rodičů a bez jakýchkoliv zkušeností z armády. Přátelům a rodině před odjezdem řekl, že jede do Turecka na prázdniny.

Na konci srpna pak napsal na Facebook: „Jsem na cestě do Rojavy. Lhal jsem o tom, že jedu do Turecka. Omlouvám se, že jsem to nikomu neřekl. Všechny vás miluji a vrátím se za šest měsíců.“ Ke kurdským jednotkám se dostal 4. září. Získal v nich přezdívku Berxwedan Givara, což znamená „vzdor Guevara“ po kubánském revolucionáři Che Guevarovi.

Jeho tělo by mělo být v nejbližších dnech přepraveno do Spojeného království. „Od chvíle, kdy jsme se dozvěděli zdrcující zprávy o Ryanovi, je to pro nás dost těžké, hlavně kvůli obtížím spojeným s repatriací těla,“ řekl BBC otec zabitého mladíka Jon Lock. „Jsme YPG velmi vděční, že ho dostanou domů,“ dodal.