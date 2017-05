Poslanci si polepší o pět tisíc, prezident o šestnáct, ukazují propočty

15:35 , aktualizováno 15:35

Politikům by mohly od příštího roku vzrůst platy zhruba o sedm procent. Základní měsíční odměna poslance a senátora by tak vzrostla o 4 900 korun na 75 900 korun hrubého, prezident by si polepšil o 16 tisíc na 252 700 korun a například ministři by dostali 144 600 měsíčně, o 9 100 víc. Vyplývá to z výpočtů na základě předběžných údajů Českého statistického úřadu.