Ruský bloger testoval zákaz lovu pokémonů. Skončil ve vazbě

„To je naprostá blbost,“ prohlásil Ruslan Sokolovskij a vyrazil do jednoho z největších chrámů v Jekatěrinburgu na lov, který si na závěr videa náramně pochvaloval.

O něco později mu ovšem na dveře zabušili policisté a odvedli ho k výslechu. Nyní v policejní cele čeká, zda soud schválí uvalení vazby, jak informoval média jeho advokát. Na blogera, jehož video s lovem pokémonů vidělo téměř půl milionů diváků, si totiž postěžovali pravoslavní preláti.

Podle obhájce Stanislava Ilčenka je jeho klient obviněn podle paragrafu postihujícího hanobení víry. „Ruslan je samozřejmě v šoku, až dosud neměl co do činění se zákonem, dokonce se nedopustil ani žádného přestupku,“ řekl. Dodal, že vazba by byla zjevně přehnaným a příliš přísným opatřením. Pokusí se také soud obměkčit argumentem, že se Sokolovskij stará o invalidní matku.

Soud v Jekatěrinburgu nicméně Sokolovského v sobotu do vazby poslal. „Zasedání se odehrálo za zavřenými dveřmi, rozhodnutí bylo oznámeno za nepřítomnosti novinářů, do sálu nevpustili ani fanoušky Sokolovského,“ uvedla rozhlasová stanice Echo Moskvy.

„Člověka by neměli soudit za hloupost, nevychovanost a touhu se předvést,“ poznamenal k případu starosta uralského města Jevgenij Rojzman. Mluvčí oblastního policejního náčelníka Valerij Gorelych se naopak nechal slyšet, že „pokémonisty by neměli posílat do vězení na tři, ale na nejméně pět let, aby si další rozmysleli rouhat se na svatých místech“.

„Chtěl jsem popřít myšlenku, že lze trestat za lov pokémonů v kostelech. Zdálo se mi to jako naprostý nesmysl, nějaké tmářství, protože na to, aby tě mohli zavřít, musíš opravdu něco spáchat, a ne se projít s chytrým telefonem ve svatyni, kde jsem nijak nerušil a nepřekážel,“ vysvětloval novinářům svůj čin sám Sokolovskij, ještě než se ocitl v policejní cele.

Ujišťoval také, že jeho počínání nemá nic společného s punkerkami ze skupiny Pussy Riot, které v moskevském chrámu v únoru 2012 uspořádaly improvizovaný koncert namířený proti prezidentovi Vladimiru Putinovi a některé z nich poté strávily skoro dva roky za mřížemi (psali jsme zde).

V synagogách lov pokémonů nevadí

Sokolovskij tvrdí, že by bylo „náramně hloupé“, kdyby ho uvěznili za „žert“, jakkoli v Rusku momentálně řádí „děsná klerikalizace“.

Ještě v červnu, kdy hra Pokémon Go teprve začínala získávat na popularitě, ruský svaz židovských obcí prohlásil, že nemá námitky proti lovu virtuálních příšerek v synagogách. Petrohradská synagoga dokonce vyhlásila soutěž a nejúspěšnějšího lovce odměnila lahví vína, samozřejmě košer.

„Pravoslavní představitelé naopak vidí v kapesních příšerkách japonského původu nepřítele,“ poznamenal server Newsru.com.

Hra Pokémon GO se odehrává ve virtuálním světě, ale prostřednictvím mobilních telefonů navádí hráče na reálná místa, kde sbírají kultovní animované postavičky. Je založená na principu takzvané rozšířené reality, v jejímž rámci je skutečný svět prostřednictvím mobilního telefonu doplněn o virtuální prvky.