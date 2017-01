Rusko chce zakázat cigarety všem lidem, kteří se narodili po roce 2014

„Je to ideologicky naprosto v pořádku,“ potvrdil existenci ministerské koncepce poslanec a člen zdravotnické komise ruské dumy Nikolaj Gerasimenko.

Plán, který musí schválit vláda, počítá s tím, že dnešní batolata si po roce 2033, kdy dosáhnou 18 let, už cigarety na rozdíl od svých o rok starších kamarádů nekoupí. A to po celý život.

„V roce 2033 se zákaz prodeje tabákových výrobků pro lidi narozené po roce 2014 nebude jevit jako extrémní opatření, ale naprosto logická součást vývoje,“ uvedla podle Rádia Svobodná Evropa expertka ministerstva zdravotnictví Marina Gambarjanová.

Ministerstvo chce rovněž rozšířit seznam míst, kde bude zakázáno kouřit. Nově by si Rusové nemohli zapálit v komunálních bytech, všech prostředcích veřejné dopravy, na zastávkách, u vchodů do obchodních center, podchodech i nadchodech, a dokonce i ve vlastním autě, pokud v něm budou s dětmi.

Statisíce mrtvých ročně a papirosy za 25 korun

Stejná omezení by se měla týkat i elektronických cigaret, které návrh staví na stejnou úroveň s obyčejným kuřivem. Slušný potenciál ke konfliktům se skrývá v návrhu, podle nějž bude kuřák muset cigaretu típnout, pokud ho někdo upozorní, že mu to vadí. Delší pracovní doba pro kuřáky má kompenzovat dobu, kterou stráví na „rauchpauzách“.

Autoři ministerského dokumentu tvrdí, že drakonický postup je nezbytný. Podle posledních odhadů tabáku holduje asi třetina Rusů (pro srovnání: v roce 2015 kouřilo 24,1 procenta Čechů) a na následky kouření každý rok zemře 300 tisíc až 400 tisíc lidí. Průměrná cena se pohybuje kolem 85 korun za krabičku, papirosy Bělomorkanal se však dají pořídit asi za dvacet korun.

Experti se k ministerskému plánu staví skepticky. Podle nich je třeba nejdříve vyhodnotit efektivnost protikuřáckých opatření, která byla přijata už před třemi lety (zákaz kouření v restauracích, nemocnicích, školách, na pracovišti, autobusech a vlacích a v okolí nádraží a letišť). Absolutní prohibice by rovněž dala vzniknout černému trhu s cigaretami, nad jejichž kvalitou by stát neměl kontrolu.

Kreml se k drastickému plánu zatím ještě nevyjádřil. Prezident Vladimir Putin je nicméně znám jako velký stoupenec zdravého životního stylu. Předloni v květnu například českému prezidentovi Miloši Zemanovi v Moskvě kladl na srdce, aby s kouřením přestal (více zde).