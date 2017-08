Moskva chystá stotisícové manévry, tvrdí experti. Přehání, zní z Ruska

Vojenské cvičení Západ 17 má proběhnout mezi 14. a 20. zářím na územích patřících Rusku a Bělorusku. NATO se manévry, které někteří považují jako snahu o demonstraci síly, chystá bedlivě sledovat, píše britský deník The Guardian.

Moskva manévry vykresluje jako běžné cvičení, které se realizuje každé čtyři roky a je plánováno dlouho dopředu. Odmítá, že by šlo o reakce na sankce, které na Rusko před nedávnem uvalil americký Kongres kvůli údajnému ovlivňování prezidentských voleb (více zde).

První armádní sbory měly podle plánu do Běloruska dorazit kolem půlky srpna. Rusko přesný počet jednotek, které by se měly zářijového cvičení účastnit, neuvedlo. Ruský ambasador při NATO Alexander Gruško však uvedl, že neočekává víc než třináct tisíc vojáků, tedy limit, při kterém by Rusko - na základě mezinárodní dohody - bylo povinno dovolit armádním pozorovatelům OBSE manévry sledovat.

Rovněž ruská agentura TASS uvádí, že se cvičení zúčastní 12 700 vojáků (z toho 10 200 rozmístěných v Bělorusku) a 680 kusů vojenské techniky.

Teoreticky by však Moskva mohla cvičení rozdělit do několika částí, aby počet vojáků nepřesáhl limitní číslo. Podle západních analytiků se posledního cvičení Západ v roce 2013 účastnilo 70 000 vojenského a podpůrného personálu, ač Rusko i tehdy informovalo NATO, že nepřesáhne 13 000.

„Naneštěstí nemůžete věřit tomu, co Rusové řeknou. Sto tisíc je nejspíš přehnané, ale 18 000 je rozhodně realistické,“ myslí si Igor Sutjagin, specialista na ruskou armádu, který působí v Londýně.

Podle zprávy CEPA (Centrum evropské politické analýzy se sídlem ve Varšavě a Washingtonu) už Rusko připravilo čtyři tisíce železničních vozů k transportu jednotek do Běloruska, podle odhadu analytiků takový počet stačí pro převoz 30 000 lidí. Dodávají, že spolu s jednotkami, které už v Bělorusku a Kaliningradu jsou, a těmi, které dorazily vzdušnou cestou, by mohlo jít o největší cvičení od roku 1991. Dosud největší ruské manévry v tomto roce Trident Javelin 17 zahrnovaly tři tisíce vojáků.

Bělorusko zve pozorovatele, NATO má připomínky

Podle agentury TASS pozvalo Bělorusko na cvičení pozorovatele sedmi států a několika organizací. Pozvání se má týkat Ukrajiny, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Švédska a Norska. Stejně tak byli pozváni pozorovatelé NATO.

Aliance skutečně hodlá vyslat dva své experty, ale není spokojená s jejich „pravomocemi“. Podle jejího vyjádření se totiž pozorování nebude řídit podle pravidel Vídeňského dokumentu, který pozorovatelům umožňuje například účastnit se briefingů o scénáři cvičení, přelétat nad oblastmi manévrů a mluvit s jednotlivými vojáky.

„Rusko a Bělorusko volí selektivní přístup, který je nedostatečný. Takové vyhýbání se povinné transparentnosti vyvolává otázky,“ citoval TASS jednoho ze zástupců NATO.

Velitelství NATO v Bruselu nicméně uvedlo, že nechystá žádnou reakci například tím, že by na hranicích s Ruskem rozmístilo více jednotek. „NATO bude bedlivě monitorovat cvičení Západ 17, ale neplánujeme během něj žádnou větší aktivitu. Naše cvičení jsou plánována dlouho dopředu a nemají spojitost s těmi ruskými,“ uvedlo NATO v prohlášení.

Spojené státy by však mohly během cvičení rozmístit ve východní Evropě více jednotek a oddálit plánovanou rotaci těch stávajících.

Během studené války bylo cvičení Západ největším v Sovětském svazu, účastnilo se ho odhadem 100 až 150 tisíc lidí. Po kolapsu komunistického bloku bylo cvičení obnoveno v roce 1999 a od té doby se koná každé čtyři roky.