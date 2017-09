Rusko v Dajr az-Zauru útočí na naše lidi, tvrdí koalice bojující proti IS

Při ruském útoku byla podle koalice zasažena také zařízení na zpracování plynu a zraněno či zabito několik členů jednotek, které v boji proti IS podporují Spojené státy. Tyto jednotky jsou sdruženy ve zmíněné arabsko-kurdské koalici, jež si říká Syrské demokratické síly (SDF).

Ruské ministerstvo obrany podle agentury RIA naopak zdůraznilo, že ruské bombardování bylo namířeno na specifické cíle a jednotky SDF při něm zasaženy nebyly.

Koalice SDF obvinila Rusko z útoků na své lidi už 16. září, a to poblíž stejnojmenného střediska provincie Dajr az-Zaur. Rusko tehdy obvinění odmítlo. Mluvčí SDF v pondělí řekla, že útoky pokračují. „Máme právo k odvetné operaci proti jakýmkoli silám,“ řekla.

Vysoký ruský diplomat naopak obvinil USA z nedávné smrti ruského generála v Sýrii. Ten zahynul po zranění minometným granátem. Smrt Valerije Asapova je podle náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova výsledkem „dvojaké politiky USA“. Ruský diplomat agentuře TASS řekl, že jde o „krvavou daň za dvojakost americké politiky“ v boji s terorismem.

V sobotu se koalici podařilo vytlačit bojovníky IS z plynového pole společnosti Conoco a z tamní továrny na zpracování plynu, která byla před syrským konfliktem nejvýznamnějším podnikem svého druhu v Sýrii.

Boje jsou hlášeny také ze severozápadní Sýrie. Ve vesnici Kardáha, kde se narodil otec nynějšího prezidenta Háfiz Asad, při nich přišli o život dva civilisté. Další dva lidé byli zraněni, oznámila syrská státní média. Háfiz Asad se ve vesnici narodil v roce 1930 a v roce 2000 tam byl pohřben. Obec, která se nachází v provincii Latákíja, byla dosud v nynější občanské válce bojů ušetřena.

Boje proti IS probíhají hlavně v Dajr az-Zauru a ve městě Rakká. Na tamním stadionu příslušníci IS podle aktivistů ze skupiny Rakka24 drží jako rukojmí několik set rodin a jsou odhodláni použít je jako živé štíty. Skupina Rakka24 je s těmito rodinami v kontaktu, ale zprávu nelze podle zahraničních médií nezávisle ověřit. Podle aktivistů se snaží ke stadionu probít kurdské jednotky, které se podílejí na boji proti IS.