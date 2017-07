Rusko opustí 755 amerických diplomatů. Reagujeme na sankce, říká Putin

Ruské ministerstvo zahraničí v pátek vyzvalo USA, aby do 1. září snížily počet svého diplomatického a technického personálu v Rusku na 455. Kolika lidí se toto rozhodnutí týká, tehdy neuvedlo. Ministerstvo tím reagovalo na návrh nových amerických sankcí proti Rusku, které v úterý odhlasovala americká Sněmovna reprezentantů a v noci na pátek i Senát (psali jsme zde).

„Pokud jde o další možná opatření nebo o to, zda je to hodně nebo málo, pak z hlediska práce diplomatického úřadu je to jistě citelné. Protože v Rusku pracovalo a dosud pracuje více než tisíc pracovníků - diplomatů a technického personálu - a 755 z nich teď bude muset svou práci v Ruské federaci ukončit. To je citelné,“ uvedl Putin.

Prezident rovněž řekl, že Rusko je schopné zavést další omezující opatření vůči USA, ale neudělá to, neboť by to poškodilo rozvoj mezinárodních vztahů. „Samozřejmě máme možnost něco udělat a omezit určité sféry našich společných aktivit, které by byly pro americkou stanu citlivé. Ale myslím si, že to není nutné, poškodilo by to rozvoj mezinárodních vztahů,“ poznamenal šéf ruského státu.

Rusko v reakci na nové americké sankce, které by podle předpokladů měl prezident Donald Trump podepsat, v pátek kromě výzvy ke snížení počtu Američanů v Moskvě rovněž oznámilo, že od 1. srpna uzavře rekreační objekty využívané zaměstnanci amerického velvyslanectví v ruské metropoli (více zde).