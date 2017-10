V Sýrii při startu havaroval ruský bombardér, posádka zahynula

Ruský bombardér Su-24 havaroval na základně Hmímím na západě Sýrie. Podle serveru Ria Novosti stroj vyjel z dráhy a posádka se nestačila katapultovat, takže její členové přišli o život. Stroje Su-24 mají obvykle dvoučlennou posádku.

Rusko od začátku vojenského angažmá po boku syrského prezidenta Bašára Asada na podzim 2015 přišlo v Sýrii o šest helikoptér a čtyři bitevní letouny. Největší pzoronost vyvolal sestřel Su-24 tureckým pilotem (psali jsme zde). Incident na hranicích Sýrie a Turecka vyvolal vážnou diplomatickou roztržku mezi Moskvou a Ankarou.

Ruské letectvo v těchto dnech podniká masivní nálety na pozice Islámského státu ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur. Ruské ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že ruské stroje při současné operaci ve městě Majádín na řece Eufrat létají denně v průměru ke 150 útokům na pozice IS.

Moskva: Američané polevili v náletech v Iráku. Je to naschvál?

Mluvčí resortu Igor Konašenkov uvedl, že džihádisté už přišli v Sýrii o všechny zdroje financí k nákupu zbraní a munice i k náboru nových členů. Jejich ekonomická infrastruktura v Sýrii byla zničena a IS podle něj nemůže získávat peníze prodejem ropy. Do Majádínu ale prý skupina posílá stále nové lidi, zejména cizince, kteří předtím bojovali v Iráku.

Konašenkov zároveň obvinil USA, že schválně utlumily nálety na IS v Iráku.„Všichni vidí, že koalice, již USA vedou, předstírá, že bojuje proti Islámskému státu, zejména v Iráku,“ uvádí se v prohlášení. Omezení operací prý vedlo k tomu, že se radikálové ve velkém počtu přesunuli z iráckého pohraničí do Dajr az-Zauru a snaží se zaujmout pozice podél levého břehu Eufratu.

Konašenkov v prohlášení uvedl, že koalice a Pentagon by měly svůj postup vysvětlit. „Znamená změna taktiky, že chtějí operace v Sýrii, podporované ruskou armádou, co nejvíc zkomplikovat a získat syrské území východně od Eufratu? Nebo je to mistrovská taktika, jak dostat teroristy z Islámského státu z Iráku do Sýrie a do palebného pole ruské armády?“ táže se mluvčí.