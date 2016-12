Srbsko dostane od Ruska darem migy a tanky, za modernizaci dá miliardy

Podle agentury Tanjug to oznámil srbský premiér Aleksandar Vučić po středečním setkání s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem v Moskvě. Podle Vučice budou náklady třetinové oproti tomu, kdyby si Srbsko kupovalo nová letadla s moderními raketami, které chce letectvo používat. Příslušná dohoda má být podepsána do pátku.

Zvažují se dvě varianty předání migů. Podle jedné by stroje byly přepraveny do Srbska v březnu v doprovodu ruských odborníků na opravy a úpravy letecké techniky. Druhá počítá s dodáním opravených a modernizovaných stíhaček až v listopadu příštího roku.

Vučić jednal se Šojguem rovněž o systémech protivzdušné obrany Buk-M1 a Buk-M2 a o hybridním protiletadlovém raketovém systému Tunguska. Na jejich tržní cenu (500 milionů eur) ale Srbsko v současné době nedosahuje, a uvažovat o jejich pořízení proto bude až za dva roky.

Srbské stíhací letectvo tvoří přestárlé letouny MiG-21 a MiG-29. Ty sice mezi lety 2006 a 2008 prošly v Rusku generální opravou, podle agentury DPA se ale nyní takřka rozpadají, a letectvo proto varuje před nehodami i při cvičných letech. Jeden z pět srbských strojů MiG-29 havaroval v roce 2009 nedaleko Bělehradu. Pilot při nehodě zahynul. Padající trosky zasáhly na zemi dva vojáky, jednoho zabily a druhého zranily.

Ministr zahraničí Ivica Dačić před premiérovým odjezdem do Moskvy naznačil, že snaha posílit srbské ozbrojené síly je reakcí na vyzbrojování Chorvatska.

„Když se Chorvatsko vyzbrojuje od NATO, říkají, že to není útočné a není to namířené proti nikomu. Ale já se ptám, proti komu to může Chorvatsko použít, když ne proti Srbsku? Chce snad střílet na Vídeň, Budapešť nebo Řím? Sporné však je, když Rusko daruje vojenskou techniku Srbsku, protože potom říkají, že se připravujeme na válku. Ale oni se prý připravují na mír. Ušetřete mě těch pohádek,“ prohlásil šéf srbské diplomacie.