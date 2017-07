Putin čaruje s tajemnými slovy. Rusové bádají, co mohou znamenat

„Je třeba pochopit, kde se bere taková sprostota, takové hulvátství při jednání s lidmi,“ prohlásil 9. července šéf Kremlu na adresu vedení továrny na tepelné izolace v Nižním Tagilu, které zaměstnancům dluží výplaty za několik měsíců.

Ruská média zaujal nejen Putinův zájem o osud obyčejného člověka, ale i jeho jazyk. Pro slovo „sprostota“ totiž v ruštině použil výraz „borzota“, které je poměrně exotické. Napovídá tomu i statistika Google Trends, podle níž hledání tohoto slova na internetu v červenci lámalo rekordy.

Vyhledávání slova „borzota“ na internetu. Vrchol je jasně patrný v červenci 2017, tedy v době, kdy slovo použil Vladimir Putin.

Překladatel z ruštiny a odborník na ruskou politiku Libor Dvořák upozorňuje, že pozoruhodná slovní zásoba ruského prezidenta může mít původ i v jeho dětství. „Putin o sobě sám říká, že vyrostl v Pitěru jako takový chuligánek, který se pořád rval a motal po petrohradských, tehdy lenigradských dvorech. Je to drsňák od pubertálních let a pak to ještě přiživil v KGB,“ uvedl Dvořák pro iDNES.cz.

Pojďte ke mně, bandar-logové

Ruská služba BBC upozorňuje, že v Putinově slovníku je zvláštních výrazů více. Například „bandar-logové“, tedy prolhaný opičí národ z Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. Ruský prezident tímto výrazem v roce 2011 označil Rusy, kteří „pracují v zájmu cizích zemí a za cizí peníze“.



„Pojďte ke mně, bandar-logové,“ citoval Putin hrozivou krajtu jménem Ká, která v sovětském animovaném filmu natočeném podle Kiplingovy dobrodružné knihy proradné opice zhypnotizuje, takže se bez odporu nechají požrat. Putin svoji hrozbu směřoval k účastníkům desetitisícových protestů proti podvodům při parlamentních volbách.

Před pěti lety zase Rusové horečně na internetu hledali, co to znamená „otbuckať“ - sloveso, které by se dalo do češtiny přeložit jako třísknout, proplesknout či praštit. Putin tehdy při setkání s fotbalovými fanoušky v žertu navrhl, aby „za rohem propleskli“ šéfa fotbalového svazu Sergeje Fursenka.

Šéf Kremlu někdy čerpá i ze zločineckého žargonu. Například na konci roku 2012, kdy Rusko řešilo miliardové zpronevěry na ministerstvu obrany. Když se jedna novinářka podivovala, proč ministr Anatolij Serďukov není mezi podezřelými, rozlícený prezident jí odpověděl: „Podívejte se mi do očí: žádná skoščucha pro nikoho nebude! Slyšíte? To vám říkám!“

Kromě kriminálníků jen málokdo tušil, že slovo „skoščucha“ znamená odpuštění či snížení trestu. Serďukov tehdy přišel o křeslo, za mřížemi však neskončil. Dnes pracuje jako ředitel letecké divize státní technologické korporace Rostech.

Cugunder, zu hundert čili sto ran rákoskou

Sloveso „ukontraputiť“ bylo ještě před šesti lety povědomé možná jen znalcům tvorby Vladimira Vysockého, který jej použil v písni o čínské kulturní revoluci. Slovo, které by se dalo přeložit jako omezit, podusit či skřípnout, Putin použil v roce 2014, když Západ uvalil sankce na řadu ruských představitelů a Putinových známých.

„Zatím všechny sankce jsou zaměřeny na lidi z mého nejbližšího okolí, na mé blízké, na mé přátele. Chtějí je podusit, jak se říká mezi námi v kruzích inteligence. Potrestat je, bůhví za co,“ postěžoval si prezident na reakci USA a EU na ruskou anexi Krymu a vyhlášení povstaleckých republik na východě Ukrajiny.

Zajímavé filologické kořeny má slovo cugunder. Pochází z vojenského žargonu carského Ruska a vzniklo z německého „zu hundert“ - tedy výrazu pro sto ran rákoskou, tradiční trest za prohřešky v armádě. Později se jako cugunder začalo označovat i vojenské vězení.

Idiom „přivést do cugunderu“ se dá volně přeložit jako „dohnat k zoufalství“. Putin ho použil v roce 2003 při kritice některých obecních politiků: „Pokud by měli svoji obec dovést k zoufalství, tak je lepší je odvolat z funkce než čekat, až lidé sami vytáhnou na jejich vily.

„Budeme je topit v hajzlu“

Ruský lingvista Maxim Krongauz se domnívá, že Putin nezvyklá slova používá schválně, aby své projevy ozvláštnil a zajistil si větší pozornost. „Rozhodně to nemůžeme nazvat negramotností. Je to spíše rétorická metoda pro změnu tónu,“ podotkl pro ruskou službu BBC Krongauz.

Asi nejznámější Putinův rétorický kousek se datuje do dob, kdy se drápal do čela Ruska. „Když se v 1999 stal premiérem a začala druhá čečenská válka, tak o Čečencích prohlásil: budeme je ‚močiť v sortire‘, což znamená ‚budeme je topit v hajzlu‘,“ vzpomíná Libor Dvořák.

„On opravdu užívá někdy až vulgarismy, s čímž začínal už v roce 1999, kdy si myslel, že jeho oporou bude střední třída, inteligence a tak dále. Jenže v těch se zklamal a jak se přeorientoval na lid prostý, tak ještě přitlačil na pilu,“ dodává komentátor Českého rozhlasu.