Putin omilostnil dvě vlastizrádkyně, v SMS psaly známým o ruských tancích

Oba výnosy s milostmi byly podle agentury TASS zveřejněny na oficiálním webu úředního věstníku. Prezident se podle Kremlu k tomuto kroku rozhodl z humanitárních důvodů. V platnost milosti vstoupí deset dnů po zveřejnění ve věstníku.

První z žen, 59letá Marina Džandžgavová, byla v roce 2013 odsouzena ke dvanácti letům vězení. Druhá, 57letá Annika Kesjanová, si vyslechla rozsudek s osmiletým trestem odnětí svobody o dva roky později.

Jednu milost v podobném případě už Putin udělil letos v březnu. Šlo o Oksanu Sevastidiovou, která byla loni v březnu odsouzena k sedmiletému vězení. Na dotaz svého známého Gruzínce poslaný mobilním telefonem „Oksano, co se u vás děje, na nádraží jsou tanky?“ poslala SMS odpověď: „Dřív tu stály, teď nevím“.

Loni v prosinci dostal Putin na své tiskové konferenci otázku, která se tohoto případu týkala. Slíbil tehdy, že se o věc bude zajímat, protože se mu rozsudek zdá být přehnaně přísný. „Napsala jen to, co viděla a co viděl každý, čili nemohlo jít o žádné velké tajemství,“ poznamenal.