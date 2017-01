Rusové dychtí po vojenském výcviku, chystají se na válku i konec světa

Ze sklepa v zapadlé uličce Petrohradu se ozývají hlasité rozkazy statného muže a cvakání zbraní. Zájemce o vojenský výcvik tu má na starosti instruktor Denis Garijev. Před časem se rozhodl, že Rusy připraví na nejhorší - ať už je to válka, nebo kolaps civilizace.

„Dnes se klukům už od školky říká, aby nebyli agresivní, ale jednali chytřeji. Proto jsme se jako společnost změnili v tuhle neagresivní zeleninu,“ vysvětlil novinářům z listu The Washington Post pohnutky, proč Rusy učí zacházet se zbraněmi. „Obecně řečeno vyučujeme, jak zabít. Doufáme, že k tomu nikdy nedojde. Pokud to však budeme muset udělat, víme, že na to budeme připraveni,“ dodává.

Služby Garijeva vyhledávají zejména podnikatelé a finančně zajištění Rusové. Do Petrohradu se sjíždí z celého Ruska na týdenní intenzivní kurzy. Každý den absolvují dvanáctihodinový výcvik, který je má podle Garijeva připravit na většinu krizových situací.

„Bouřková mračna už se nad námi stahují,“ myslí si 38letý Alexej, který se dříve věnoval řecko-římskému zápasu. Do kurzu se přihlásil kvůli obavám z terorismu a neutuchajícímu konfliktu na východě Ukrajiny. „Pokud bude někdy mobilizace, budu připravený. Nebudu ten typ člověka, kterému dají do ruky zbraň, on se s výkřikem rozeběhne a po pár krocích padne k zemi mrtvý,“ vysvětluje.

Většina výcviku probíhá na předměstí Petrohradu v opuštěných budovách, kde se běžně prohání hráči s airsoftovými zbraněmi. Členové kurzu se učí střílet z kalašnikovů a pistolí Makarov. Součástí výuky jsou také taktické postupy při průzkumu budovy.

Muslimům vstup zakázán

Politické názory nemají na kurzech co dělat, tvrdí Garijev. Zároveň si myslí, že absolventi jeho výcviku by v boji byli jasnými ideologickými spojenci. Přesvědčení zkušeného lektora ilustruje i fakt, že na kurz mají zakázaný vstup muslimové.

K výcviku se Garijev dostal oklikou přes studium historie. Za sebou má také vojenskou kariéru. V roce 2009 upustil od obyčejného politického aktivismu a začal apelovat na ruské muže, aby se vyzbrojili a začali se chystat na temné časy. Netrvalo dlouho a začal pořádat dnes velmi oblíbené intenzivní kurzy.

V roce 2014, kdy vypukl konflikt na Ukrajině, se pustil do výcviku ruských dobrovolníků bojujících v Donbasu. Garijev cvičil muže z takzvaných Imperiálních legií, polovojenské jednotky Ruského imperiálního hnutí, pravicového uskupení požadujícího návrat cara a ruského impéria.

Právě v otázkách boje na východě Ukrajiny se ukazují jeho politické postoje. Garijev je kritikem prezidenta Vladimira Putina. Tvrdí, že ruská vláda je prolezlá korupcí a pro ochranu etnických Rusů v zahraničí nedělá dost a Putin se v otázkách Ukrajiny vyjadřuje umírněně. Garijev bez obalu říká, že „Ukrajina je jen pseudozemě, kterou vymyslel Sovětský svaz“.

„Být Ukrajinec znamená něco jako mít vzteklinu. Takoví lidé jsou nemocní. Pomůže karanténa nebo likvidace, jinak infikují všechny ostatní,“ tvrdí. Západ se podle něj snaží oslabit Rusko tím, že jeho obyvatele jednoho po druhém zabíjí. „A jsou v tom úspěšní,“ míní. Sám se proto na východě Ukrajiny svého času „bil za osud Rusů“. V roce 2015 se vrátil do vlasti s názorem, že konflikt na Ukrajině zcela řídí vlády a oligarchové z Ruska, Ukrajiny i Západu.

Rusové na ideologii neslyší

Právě od vypuknutí bojů na Ukrajině se zájem o jeho kurzy prudce zvýšil. Nacionalistické skupiny dnes podobné výcviky dnes provozují po celém Rusku, vysvětluje Alexander Verchovskij, ředitel Centra SOVA, které monitoruje aktivitu extremistů v Rusku.

Na národní cítění však většinu Rusů nepřilákají. Účastníci Garijevova kurzu mají mnohem praktičtější důvody pro zocelení. Potvrzuje to obchodník Sergej Smirnov, který do Petrohradu dorazil až z uralského Čeljabinsku. „Zajímají mě vojenská témata, chlapácké koníčky, tvrdé a extrémní věci. Obecně to, když musíte překonávat nějaké nepohodlí,“ tvrdí.

Třiatřicetiletý Andrej Timofejev sám sebe popisuje jako znuděného manažera, jehož manželka mu po narození dcery začala vytýkat zálibu v extrémních sportech. Polovojenský výcvik mu však povolila. „Nesdílím všechny ty extremistické názory,“ odpovídá na otázky ohledně nacionalismu a aktivit Ruského imperiálního hnutí. „Není nic špatného, když se snažíte pomoci své zemi. Není ale dobré zacházet do extrému a vyznávat radikální postoje. Ať už je člověk ultranacionalista, nebo ultratolerantní,“ myslí si.

Garijev moc dobře ví, že jeho klienti mohou mít odlišné pohledy na svět. Na tom podle něj nezáleží. „Neříkám svým kadetům, že se musí stát členy nějaké politické skupiny. Říkám jim jen to, že jsme všichni Rusové a v příští válce se budeme muset spojit. Komunisté, bezvěrci i pravoslavní,“ vysvětluje.

Podívejte se, jak probíhá výcvik pod vedením Denise Garijeva: