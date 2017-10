Rusové si Zemanův projev pochvalují. Kyjev jeho návrh rozhořčeně odmítl

„Prohlášení českého prezidenta za prvé dokazuje, že on sám považuje Krym za nenávratně ruský a že jakékoliv pokusy o návrat tohoto teritoria by vedly jen k velké a otevřené válce,“ cituje agentura RIA Novosti politologa Bogdana Bezpalka z prezidentského výboru pro mezinárodní vztahy.



„Řeči o kompenzaci jsou však dost zvláštní, protože většina obyvatel Krymu projevila vůli po sloučení se svojí vlastí - Ruskou federací,“ odkazuje Bazpalko na mezinárodně neuznané referendum o připojení poloostrova k Rusku uspořádané po okupaci na jaře 2014. Bezpalko se také podivuje, proč Zeman nemluví například o odškodnění pro Srbsko v případě Kosova.

Podobně reagoval šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Dmitrij Kosačov. Ten podle agentury RIA Novosti uvedl, že „plně sdílí“ první polovinu Zemanova výroku, tedy že připojení Krymu k Rusku je vyřízená věc. Pochybuje však o šancích Ukrajiny dostat za poloostrov jakékoli odškodnění.

Kosačov: Zeman říká to, co si ostatní jen myslí

Kosačov později dodal, že Zeman je znám svými „nezávislými stanovisky“. „Poměrně často nahlas říká to, co si ostatní evropští politikové jen myslí. Zemanovo prohlášení je proto zásadní povahy. Znamená, že situace kolem Krymu, ať se to někomu líbí nebo ne, je nezvratná. To uznává nejen Zeman, ale i ti, kdo Rusko odsuzují,“ uvedl Kosačov.

Podle ruského senátora byla Zemanova slova určena spíš Ukrajině než Rusku. „Je to výzva Kyjevu, který je vzhledem ke svým akcím překážkou vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem. Právě proto v Parlamentním shromáždění Rady Evropy Zemanovi nikdo neodporoval,“ prohlásil Kosačov.

Ukrajina podle něj musí uznat status-quo a zahájit s Ruskem dialog. „Pokud to Ukrajina udělá, bude dialog obsažný a možná i produktivní. Nikoli ovšem ve smyslu statusu Krymu, ale ve smyslu normalizace našich vztahů,“ zdůraznil.

Předseda zahraničního výboru Státní dumy Leonid Slucký uvedl, že Zeman „fakticky uznal připojení Krymu k Rusku za hotovou věc, což lze jen přivítat“. Jeho návrh vyplatit Ukrajině kompenzaci ale odmítl. Rusko nikomu nic platit nebude, prohlásil Slucký podle agentury Interfax. „Krym není předmětem obchodu nebo smlouvy. Znovusjednocení poloostrova s Ruskem proběhlo na základě projevené vůle lidu, nikoli cestou koupě a prodeje,“ prohlásil ruský politik.

Ukrajina nikdy nebude se svým územím obchodovat

Miloš Zeman v úterý před Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku řekl, že protiruské sankce nefungují. Ruskou anexi Krymu označil český prezident za „fait accompli“, tedy uzavřenou záležitost, a nadnesl, že by rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou mohly vést ke kompenzaci za anexi Krymu, například prostřednictvím ropy a zemního plynu.

Ukrajinská diplomacie ve středu Zemanovy návrhy označila za absolutně nepřijatelné a rozhořčeně je odmítla. Zemanův návrh je podle ní „pokusem prosadit nejen ústupek agresorovi, ale i legitimizaci anexe Krymu cestou ‚prodeje‘ části ukrajinského území“. V nynější Evropě je podle Kyjeva takový návrh absolutně nepřijatelný. „Ukrajina nikdy nebude se svým územím, se svými hodnotami a se svou svobodou obchodovat,“ uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí.

Současně s důraznou kritikou Zemanova stanoviska ministerstvo ocenilo „významnou podporu a solidaritu“ ze strany české vlády a českého národa. Podle prohlášení se tato podpora projevuje konkrétními skutky a praktickou pomocí.

Nechte ho být, on už jiný nebude

Agentura Unian napsala, že Češi se za slova svého prezidenta omlouvají. Na ukrajinské velvyslanectví v Praze docházejí vzkazy o podpoře a solidaritě, napsala agentura a její informaci na facebooku potvrdil i ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis.

„Chci poděkovat desítkám Čechů, často zcela neznámým lidem, kteří nám dnes vyjádřili slova podpory a... omluvy. Vím dobře, že miliony českých přátel jsou solidární s Ukrajinci v našem boji proti ruským agresorům a okupantům. Jinak to nemůže být v zemi, jejíž národ dal světu Václava Havla,“ napsal ve facebooku velvyslanec.

Politická scéna v Kyjevě českého prezidenta v úterý titulovala jako darebáka, ničemu, alkoholika a cynika. Někteří politici Zemana označili za herce v divadle režírovaném Moskvou. „Zemana nechte být, on už jiný nebude. V divadle jsou režiséři a herci. Ti, kteří ho poslali na to vstoupení, dobře věděli, co řekne. S nimi je třeba bojovat,“ prohlásil šéf ukrajinské diplomacie Pavel Klimkin.

Česká ambasáda v Kyjevě se od Zemanových slov distancovala a uvedla, že Zemanova slova ve Štrasburku byla jeho osobním názorem. Český premiér Bohuslav Sobotka se nechal slyšet, že Zemanův projev je v přímém rozporu se zahraniční politikou Česka.

Zemanův proslov na Radě Evropy:

VIDEO: Prezident Miloš Zeman promluvil před shromážděním Rady Evropy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu