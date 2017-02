Rusko se chystá vyhostit uprchlíka z KLDR, ve vlasti ho čeká poprava

Čche Mjong-pok pracoval v roce 1999 jako dřevorubec na Sibiři, podařilo se mu ale utéci strážcům a dostat se až do Petrohradu. Ve městě se pak ukrýval, dokud ho nezatkly ruské úřady, napsal jihokorejský list Čoson ilbo.



Rusko a Severní Korea podepsaly v listopadu 2014 dohodu o vydávání občanů, pokud ti do druhé země vstoupili nelegálně nebo na území druhé země nelegálně žijí. Podle britského deníku The Daily Telegraph je cílem dohody především odradit od pokusů o útěk severokorejské dělníky, kteří jsou posíláni na Sibiř vydělávat peníze pro severokorejský diktátorský režim.

V Rusku pracuje podle listu Čoson ilbo „v otřesných podmínkách odhadem 20 000 Severokorejců“. Nejméně 40 severokorejských běženců se prý ukrývá na různých místech v Rusku.

Ruské úřady by měly již v pátek vydat Severokorejce Čche Mjong-poka zpět do KLDR. Ruská nevládní organizace na ochranu lidských práv Memorial se snaží ještě rozhodnutí soudu zvrátit s poukazem na to, že uprchlíka v KLDR čeká s velkou pravděpodobností poprava. Organizace se také obrátila na Evropský soud pro lidská práva s žádostí, aby byla Severokorejci poskytnuta ochrana.

„Pokud bude mít štěstí, bude Čche poslán do pracovního tábora. Je ale mnohem pravděpodobnější, že bude popraven,“ prohlásil šéf organizace na ochranu lidských práv Human Rights in Asia Ken Kato. „To je typický trest pro uprchlíky, má sloužit jako odstrašující příklad. Kdyby režim nic nedělal, pak by tisíce dělníků v cizině utekly za lepším životem,“ dodal.