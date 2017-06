Rusové chtějí v Evropě vytvořit chaos, řekl bývalý velvyslanec Kolář

Za problém označil, že názor, že Rusové jsou strážcem křesťanských zájmů v Evropě, zastávají často i lidé, kteří mají v evropských zemích velmi vysoké pozice. „Bohužel i někteří čeští politici,“ řekl Kolář, který uvažoval i o kandidatuře na Hrad proti Miloši Zemanovi, ale nakonec si řekl, že nebude rozmělňovat a oslabovat šance protikandidátů současné hlavy státu. Nikoho ale přímo nejmenoval.

Problém s Ruskem tkví podle Koláře v tom, že už v roce 2007 Putin jasně řekl, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou 20. století. „Nebyl to pro něj nacismus ani gulagy,“ uvedl bývalý velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech.

Rusko podle něj také stále postupuje podle doktríny mít bezpečnostní koridor kolem sebe, a proto se snaží destabilizovat své sousedství. Jeho slova zazněla při veřejné debatě na téma „Jak postupovat vůči Rusku a zkušenosti z voleb v USA: český a německý pohled na opatření proti ruskému hybridnímu boji před volbami v ČR a SRN“.

Konec studené války Rusové nebrali jako osvobození

„Osobně se domnívám, že Rusové nikdy nevnímali konec studené války jako osvobození od komunismu, ale jako porážku,“ prohlásil generál Jürgen Bornemann, bývalý ředitel Mezinárodního vojenského štábu NATO.

I on mluvil o tom, že Rusko při svém chování v Evropě vychází z toho, že bezpečné bude jen tehdy, když bude mít bezpečnostní koridor mimo své území. „Na tom stála i Brežněvova doktrína,“ řekl.

Nemyslí si ale, že to, co nyní v Evropě sledujeme, je nová studená válka. „Situace je teď nová. Rusko není strategickým partnerem ani partnerem, ale sousedem, který ohrožuje partnery na západní hranici. Důležité proto je, aby východní státy NATO měly jistotu, že ať se stane cokoli, platí článek Washingtonské smlouvy o tom, že v případě napadení členského státu mu ostatní přijdou na pomoc. A podle Bornemanna je důležité, že už také jasně zaznělo, že tento závazek stále uznávají i Spojené státy americké.



Na semináři zazněla i podpora sankcí, které Evropská unie na Rusko uvalila po ruské anexi ukrajinského Krymu a které dlouhodobě kritizuje třeba český prezident Zeman.

„Sankce byly nutné. Není to dobré, ale nejlepší řešení, které jsme měli. Odstranit sankce by byla porážka Západu,“ řekl Christian Wipperfürth, německý expert na ruskou zahraniční politiku spolupracující s Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Nepředpokládá, že v nejbližších letech se budou sankce uvalené vůči Rusku rušit, ani že se o to Německo bude snažit.