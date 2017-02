Pozor na cesty do ciziny, hrozí vám vydání do USA, varovalo Rusko občany

Při plánování cest do ciziny mají Rusové pečlivě zvažovat, zda se na ně nevztahují žádosti o vydání do USA. V takovém případě jim hrozí, že je úřady země, kterou hodlají navštívit, mohou eskortovat do Spojených států. Rusko proti takové praxi ostře protestuje a označuje ji za únos.

Zvlášť důrazně se Moskva ohradila proti vydání ruských občanů Viktora Buta a Konstantina Jarošenka k potrestání u amerického soudu. But byl zatčen v Thajsku, Jarošenko v Libérii.

Stejným případem může být i kauza ruského hackera Jevgenije Nikulina, o jehož vydání z Česka usilují Spojené státy i Rusko (více o kauze zde). Česká policie zadržela Nikulina loni v říjnu v jednom z pražských hotelů ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI).

Ruský hacker

V USA byl Rus obviněn z hackerského útoku, krádeže a spiknutí, když napadl sociální sítě Linkedin a Formspring a webové úložiště Dropbox a získal hesla jejich uživatelů s úmyslem je prodat.

O vydání Nikulina oficiálně požádaly Spojené státy i Rusko. O přípustnosti vydání rozhoduje český soud, samotnou extradici musí potvrdit ministerstvo spravedlnosti ČR. Rusko oznámilo, že udělá vše, aby vydání Nikulina do USA zabránilo. Postup USA ruské velvyslanectví v Praze označilo za „součást honu na ruské občany po celém světě a vnucování své jurisdikce cizím státům“. V USA Nikulinovi hrozí 30 let vězení.

List The Guardian koncem ledna upozornil, že Nikulin byl v Praze zatčen jen tři dny po vypuknutí aféry kolem útoku ruských hackerů na servery americké Demokratické strany, který mohl ovlivnit prezidentské volby v USA. I když neexistuje žádný důkaz, že by byl Nikulin do této aféry zapleten, mohl by podle britského listu pachatele znát.