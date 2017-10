V Rusku probíhá rotace kádrů, budoucí gubernátoři skáčou ze skály

Trénink proběhl počátkem září v Soči a organizovala ho Ruská prezidentská akademie národního hospodářství a veřejné správy (RANCHiGS). Mezi účastníky kurzu byli poslanci Státní dumy i Rady federace, tedy horní komory ruského parlamentu. Řadu z nich tisk označil za kandidáty na gubernátory nebo vedoucí posty v regionální samosprávě.

Součástí tréninku byly také teambuildingové aktivity, například závody na dračích lodích nebo plachetnicích. Došlo také na canyoning, tedy prolézání horského kaňonu s protékající vodou. Zpravodajský server RBK v pondělí zveřejnil video, na kterém účastníci kurzu skákali ze sedmimetrové skály do vody. Fakt, že ruští činovníci v rámci politického výcviku skákali do horské bystřiny, potvrdilo i vedení RANCHiGS.

Novináři na videu identifikovali i několik funkcionářů, o nichž se v poslední době hodně hovoří. Například Alexandra Burkova, kterého prezident Vladimir Putin v pondělí jmenoval dočasným gubernátorem Omské oblasti, nebo Michaila Koťjukova, který je hlavním kandidátem na gubernátora Krasnojarského kraje.

Výměna stráží

Trénink v Soči byl součástí devítiměsíčního kurzu pro politické kádry, kterým prošla řada novopečených gubernátorů: například Dmitrij Azarov (Samarská oblast), Gleb Nikitin (Nižněgorodská oblast), Alexandr Cybulskij (Něnecký autonomní okruh), Andrej Travnikov (Novosiborská oblast) či Andrej Klyčkov (Orlovská oblast).

Aby nedošlo k mýlce, na kurzu nejde jen o dovádění v horách a na lodích. Budoucím gubernátorům přednášejí ruští ministři či význační byznysmeni. Mezi jinými šéf diplomacie Sergej Lavrov, ministr obrany Sergej Šojgu, starosta Moskvy Sergej Sobjanin, miliardář Ališer Usmanov, šéf IT společnosti Kasperksy Lab Jevgenij Kasperskij nebo šéf Rosněfti Igor Sečin.

Od začátku září bylo v Rusku vyměněno už devět gubernátorů. Experti soudí, že Kreml chce velkou „rotací kádrů“ před březnovými prezidentskými volbami posílit svůj vliv v regionech. „Ve zprávách to vypadá dobře. Zanecháva to dojem, že byla přijata smysluplná politická opatření a také to stimuluje elity, aby nedostaly čas na oddech,“ vysvětlila motivy čistky analytička Jekatěrina Schulmannová pro server The Moscow Times.