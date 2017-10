Rusové mají nové bankovky, natiskli na ně motivy z Krymu

Nové bankovky v nominální hodnotě 200 a 20000 rublů představila ve čtvrtek šéfka ruské centrální banky Elvira Nabibullinová.

Na zelené dvousetrublové bankovce je mapa Krymu a ruiny starověkého Chersonésu, které se nacházejí na jihu anektovaného poloostrova. Na druhé straně je námořní pomník v Sevastopolu, kde kotví ruská Černomořská flotila.

Na dvoutisícové bankovce jsou motivy Dálného východu. Na líci je vyobrazen nový kosmodrom Vostočnyj, který se začal stavět před pěti lety v Amurské oblasti. Na rubu lze spatřit tříkilometrový most spojující Vladivostok s ostrovem Russkij. Projekt provází řada skandálů (více zde).

Motivy na bankovkách byly zvoleny na základě celonárodní ankety, v níž lidé vybírali symboly Ruska. „Tyto symboly vybral lid,“ prohlásila Nabibullinová na tiskové konferenci. „Reflektuje to touhu ruského lidu vidět je na bankovkách,“ dodala s tím, že krymské motivy hodnotu rublu nijak nepoškodí.



Rusko ukrajinský Krym anektovalo v roce 2014 po revoluci v Kyjevě, která svrhla proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Rusko na poloostrov nejdříve poslalo vojáky v neoznačených uniformách a pak uspořádalo referendum, které mělo anexi legalizovat. Svět anexi neuznal a Západ na Rusko uvalil řadu sankcí.

Agentura AFP poznamenala, že se ruský režim snaží novými bankovkami dále těžit z vlny vlastenectví vzedmuté po připojení Krymu. Do oběhu by se bankovky měly dostat do konce roku. Nejprve v Moskvě, na Krymu i na Dálném východě a pak ve zbytku země.