Ruští nacionalisté věří třem plavovlasým vůdcům světa a v jeho novou éru

Jednou z těch, kteří vzhlížejí k Trumpově éře s nadějí, je i Maria Katasonová, píše britský The Guardian. Hrdě ukazuje na nástěnnou malbu vyobrazující trio plavovlasých „vůdců“ - prvního muže Ruska Vladimira Putina, kandidátku na francouzskou prezidentku Marin Le Penovou a teprve pár dní úřadujícího prezidenta Spojených států Donalda Trumpa.

„Říkám tomu Triptych. Bylo to namalováno před rokem, když ještě nikdo nevěřil, že Trump má šanci vyhrát,“ říká Katasonová a dodává: „Kromě nás.“

Spojení Trump-Putin, které tolik liberálně smýšlejících lidí z různých koutů Evropy děsí, v Rusech naopak vyvolává pozitivní vzrušení. Přátelské hlasy směrem ke Kremlu, jež se ozývají z Trumpových úst, zase budí v Rusech očekávání.

Katasonová je nacionalistická aktivistka, která své sympatie k Trumpovi, stejně jako mnoho jiných Rusů, nijak neskrývá. Měsíce ho hlasitě podporovala na sociálních sítích, uspořádala také večírek na oslavu inaugurace jen pár stovek metrů od Kremlu. Lidé tam, obklopeni masovými koláči a šumivými víny, sledovali inauguraci Donalda Trumpa v přímém přenosu se simultánním překladem do ruštiny.

Později na stejném místě proběhla debata na téma inaugurace živě vysílaná ortodoxně křesťanskou televizí a promoakce k ruskojazyčné biografii nového amerického prezidenta nazvaná Black swan (v překladu Černá labuť; jde o metaforu pro významnou událost, která nastane navzdory mizivé pravděpodobnosti, pozn. autora).

Ruská státní televize rovněž věnovala inauguraci amerického prezidenta mnoho času a událost vysílala v živém vysílání. „Nenapadá mě žádná jiná událost, kterou by v Rusku vysílalo tolik televizí,“ napsal na Twitteru opoziční politk Alexej Navalnyj.

Obama Rusko brzdil, Trump mu dá prostor

Zatímco zprávy o ruském vlivu na Trumpa byly popřeny z obou stran, američtí zpravodajci jsou přesvědčeni, že Rusko minimálně útočilo skrze hackery na emailové schránky demokratů (více zde). Z toho si ale ruské špičky mnoho nedělají. Na tiskovce pro zahraniční novináře z minulého týdne ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho mluvčí možné ovlivňování amerických voleb a hackerských útoků bagatelizovali a opakovaně na toto téma vtipkovali.

V roce 2005 blízký Putinův spolupracovník Vladislav Surkov řekl, že je lepší být skutečným nepřítelem Západu než jen zkrachovalý konkurent - právě tímto směrem se o 11 let později Rusko odebíralo, podotýká The Guardian. Teď by Kreml mohl tuto cestu korigovat; hlavně díky Trumpovi v Bílém domě. To si uvědomuje i Putin a pro nového prezidenta má slova chvály.

Obama byl v Rusku vnímán jako prezident, který podporoval intervence v zahraničí, prosazoval americkou dominanci a dokonce - podle ruských médií - vyvolal konflikt na Ukrajině. Navíc exprezident Obama nedával žádnou naději, že by se změnilo postsovětské uspořádání světa s USA jako jedinou světovou supervelmocí.

Trumpovy skeptické výroky směrem k NATO a zdůrazňovaní hesla „Amerika první“, které značí příklon k domácí politice, naopak dává Moskvě naději k znovunabytí vlivu v Evropě i ve světě.

V multipolárním světě bude Rusko opět skvělé

„Amerika byla posedlá vládnutím světu. Připomíná mi to Sovětský svaz v osmdesátých letech,“ komentoval politiku USA posledních let vysloužilý generál Leonid Rešetnikov. „Donald Trump je obyčejný Američan a chce skončit tyhle pokusy neustále se všude vměšovat. Američané pro toto volili,“ dodává.

S tím souhlasí i Katasonová. „V multipolárním světě bude Amerika znovu skvělá, ale také Rusko může být znovu skvělé a Francie může být znovu veliká,“ vyhlašuje Ruska.

Velký optimismus vyzařuje také z krajně pravicového filozofa Alexandra Dugina. Podle něj stačí s Trumpem vycházet dobře a Rusko dosáhne dlouho vytoužených ústupků v Evropě i ve světě.

„Nemusíme dělat vůbec nic: stačí jen neotravovat Trumpa, nerozzlobit ho nebo ho provokovat s útočnou rétorikou, pak nám vše spadne přímo do rukou, jako jablka na podzim. Dokonce ani nemusíte třást stromem, ona spadnou sama,“ rozplývá se nad vyhlídkou budoucnosti Dugin.

Budu svědomitě vykonávat svůj úřad a hájit americkou ústavu, slíbil Trump: