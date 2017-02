Nejtěžší ruské bombardéry zopakovaly „výlet“ až k Bretani a Španělsku

Začalo to šesticí strojů, které zachytila protivzdušná obrana NATO ne až tak daleko od vzdušného prostoru aliančního Norska. To poslalo do vzduchu stíhačky F-16. Čtveřice ruských strojů si to namířila domů, dva stroje Tu-160 se vyhnuly vzdušnému prostoru Norska a pokračovaly na jihozápad.

V západní Evropě tenhle vzorec chování za poslední roky znají, takže postup byl běžný. Britské Královské letectvo poslalo do vzduchu eurofightery ze skotské základny Lossiemouth a z východoanglického Conigsby. Ruské bombardéry obletěly, opět v uctivé vzdálenosti, Skotsko, a zamířily k Irsku.

Irové zůstali v klidu, protože nemají žádné letadlo, které by dvoumachové „Bílé labutě“, jak ruští piloti elegantním Tu-160 přezdívají, dokázalo dohnat.

Rusové následně zamířili k Bretani. Francouzi vyslali stíhačky Mirage a Rafale, tankovací a radarový letoun, a Rusy si vyfotili. Do vzdušné arény se pak ještě zapojili španělští toreadoři se stíhačkami F/A-18, načež Rusové odletěli domů.

Neobjevily se žádné zprávy, že by ruští piloti narušili vzdušný prostor jiné země. Agentura Reuters s odvoláním na francouzské činitele uvedla, že Francouzi kvůli ruským letounům šli do vzduchu počtvrté za poslední dva roky.

V listopadu 2015 například letouny Tu-160 obletěly Evropu, přes Gibraltar vstoupily do Středomoří a odpálily střely na cíle v Sýrii. Loni se Rusové objevili u hranic britského vzdušného prostoru v únoru (psali jsme zde), v září podnikli cvičný let navlas podobný tomu nynějšímu.

Další Kuzněcov v západní Evropě Jeden z ruských bombardérů, které nad Atlantikem dostihly francouzské stíhačky, se jmenoval Kuzněcov - na počest stejného velitele, po němž Rusové pojmenovali svou jedinou letadlovou loď. Ta se nedávno kolem Evropy vrátila ze svého prvního ostrého bojového nasazení u syrských břehů (více zde).

Výrazně hustější je provoz nad Baltem, kde spojenecké letouny kvůli nekomunikujícím strojům - bezvýhradně ruským - mají stovky ostrých startů ročně.

Západ na dálkových letech ruských bombardérů může demonstrovat, že Kreml haraší zbraněmi - Rusové ve vzduchu nekomunikují a mají vypnuté palubní odpovídače - a procvičovat reakční dobu vlastních letectev. Pro Rusko jsou podobné lety symbolem obnovení moci po chaosu a úpadku 90. let. A ovšem i způsobem výcviku osádek.

Tu-160 může nést až 12 podzvukových střel s plochou drahou letu, které lze vybavit jadernými hlavicemi. Střely mají dosah 3 000 kilometrů. Západoevropskou obranu proti takovým střelám představují rakety Aster, které nesou například britské torpédoborce třídy Daring (Type 45).

Bombardéry Tu-160 a Tu-95 se účastnily náletů na povstalce v Sýrii: