VIDEO: Vltava se v Praze zbarvila do ruda, chemici zjišťují proč

„Voda zbarvená do ruda teče od Mánesa po Národní divadlo. Na místě jsou hasiči a chemici, kteří zjišťují, jaký a kde je zdroj znečištění. Vypadá to ale, že tam prostě někdo nalil červenou barvu,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Hasiči si také vyžádali zástupce životního prostředí z magistrátu, který nyní jede na místo.

„Jsou tady tři hasičské vozy. Zatím to vypadá, že se barva rozšiřuje, protože ji bere proud. Lidé okolo jezdí na šlapadlech, je jim to jedno, mají to jako atrakci. Ostatní si ze břehu řeku fotí a řeší, proč je znečištěná,“ říká redaktor iDNES.cz.

„Pokud hasiči nic nezjistí, pošleme barvu na rozbor, abychom mohli určit, odkud unikla a o jakou látku se jedná,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan.