Za antidepresiva se nestyďte, beru je taky, říká Bělobrádek

Pavel Bělobrádek je asi neznámějším českým pacientem s roztroušenou sklerózou, zároveň vicepremiérem vlády, který má na starosti vědu a výzkum. Z takto významné pozice by mohl snáze ovlivňovat úřady, které rozhodují o tom, jaký přístup mají pacienti k moderní léčbě této zákeřné choroby. V Česku totiž dostávají pacienti superúčinné léky až jako druhou volbu, pokud předchozí léčba staršími preparáty selže.



S roztroušenou sklerózou žijete už sedmnáct let. Vypadá to, že jste v dobré fyzické kondici. Jste s průběhem léčby spokojený?

Důvěřuji svým lékařům, chodím pravidelně na kontroly, průběh je zatím milosrdný. Měl jsem štěstí, že jsem se začal léčit včas. Přitom to bylo dávno předtím, než jsem začal být známý politik. Dostal jsem poměrně záhy biologickou léčbu, ale i tak jsem si prožil komplikace. Ukázalo se, že na jeden lék mám protilátky, tak bylo potřeba léčbu změnit. Teď už mám asi třetí nebo čtvrtý typ léčby.

Pociťujete na sobě, že nemoc postupuje?

Ano, pociťuji. Jsou to drobné a postupné změny. Na druhou stranu jsem schopný vykonávat denní agendu.

Jako politik se ale těžko vyhnete stresu, před nímž lékaři pacienty s roztroušenou sklerózou důrazně varují.

Už při první léčbě jsem dostal antidepresiva a beru je od té doby pořád. Vedlejšími účinky léčby totiž bývá i trudomyslnost a změny nálady. Člověk by se neměl ostýchat mluvit o tom, že antidepresiva užívá. Lékaři vědí, co dělají, když pacientovi léky předepíšou. Důležitá je pro pacienta rodinná pohoda a dobré vztahy v práci, to se celkově odráží na jeho zdravotním stavu.

Měla léčba ještě další vedlejší účinky?

Několikaleté užívání kortikoidů mi přivodilo cukrovku v poměrně mladém věku, asi o deset let dříve, než ji dostane průměrný Čech. To jsou komplikace, které k nemoci bohužel patří. V současné době užívám jen tablety, na infuze chodím, jen když se mi zhorší stav, pouze nárazově. Za poslední dva roky jsem byl na infuzích asi dvakrát.

Co dnes například nemůžete kvůli nemoci dělat?

Pro všechny kolem mě je to velká změna. Musel jsem přestal hrát fotbal, což byla moje velká záliba. A jsem nepoužitelný v mnoha ohledech v domácnosti, i koníčky jako práce na zahradě jsem musel dost zredukovat. Na druhou stranu nebýt této nemoci, nestal bych se vicepremiérem.