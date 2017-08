Narůstá ve Spojených státech rasismus? V Rozstřelu odpoví historik Lukeš

Americké město Charlottesville se už v květnu dostalo do hledáčku pravicových extremistů, když se zde objevily úvahy o odstranění sochy konfederačního generála a jižanského hrdiny Roberta Leeho z městského parku. Symboly Konfederace jsou v USA odstraňovány kvůli spojitosti s otrokářstvím a rasismem (více čtěte zde).

Protesty extremistů i jejich odpůrců vyvrcholily během uplynulého víkendu, kdy auto najelo do davu lidí a zabilo ženu (více zde). Prezident Trump se k situaci nevyjadřoval, posléze odsoudil extremisty a rasisty (více o jeho prvním prohlášení zde). O den později své prohlášení upravil s tím, že vinu na násilnostech mají obě strany (více zde). Kritici přitom Trumpovi dávají za vinu, že během své prezidentské kampaně zapříčinil nárůst rasových předsudků.

„Nejsem určitě fanoušek pana prezidenta, ale nedovolil bych si říct, že by to byl rasista. Vyrostl a celý život žije v New Yorku, které je mnohorasové město. Jiná věc je, že jeho příchod do Bílého domu jaksi legitimizoval určité skupiny, které bezpochyby existovaly i za předchozích prezidentů, ale byly zalezlé v nějakých temných dírách. Trumpův příchod podle nich legitimizuje jejich názory,“ prohlásil historik Lukeš v pořadu Rozstřel.

