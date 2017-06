Jak se vyvíjí stav sucha v Česku? V Rozstřelu odpoví klimatičtí experti

15:12 , aktualizováno 15:12

Čtvrtek se může podle předpovědí stát dosud nejteplejším dnem v roce. Horké počasí ale končit nemusí a letošní léto by opět mohlo být velmi suché. Co by to pro Česko znamenalo? Nejen na to odpoví meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jan Šrámek a hydrolog z projektu Intersucho Petr Hlavinka. Hosty diskusního pořadu Rozstřel budou ve čtvrtek od 12:30, zazní i čtenářské dotazy.