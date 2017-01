Lidé nás posílají kvůli Kalouskovi do háje, řekl kritik poměrů v TOP 09

Pošmourný ke svolání sněmu vyzval všechny regionální organizace, informovala minulý týden MF DNES. TOP 09 se podle něj odvrátila od svého původního programu, nereaguje na situaci v jednotlivých krajích a voliči ji vnímají negativně.

Hlavním důvodem, proč se straně nedaří, je prý osoba předsedy Miroslava Kalouska. „Pomáhal jsem zakládat TOP 09 v Libereckém kraji. Věřili jsme, že se nám podaří převrátit negativní energii doprovázející Kalouska. Snažili jsme se, ale lidé nás posílají do háje,“ vysvětluje politik.

Přesto si Pošmourný Kalouska váží. „Je to nejšikovnější, nejchytřejší a nejschopnější politik Česka. Bohužel byla proti němu vedená kampaň, která zanechala svůj výsledek. Ten je takový, že už ho nezvrátíme,“ míní.

„Já už panu Kalouskovi asi pět let říkám, že žije v pražské bublině. Přijde mi, že tam žijí v jiném světě a navzájem se jen plácají po ramenou,“ uvedl Pošmourný. Podle něj je nutné čelit ubývání členů a zamezit hrozící blamáži v podzimních sněmovních volbách.

„Chtěl jsem si popovídat s Kalouskem v sobotu (TOP 09 představila svou vizi pro rok 2030, pozn. red.), ale on o to neměl zájem. Nejvíce ho zajímalo, jestli už máme třetinu a zda svoláme ten sněm,“ doplnil Pošmourný.

Předseda TOP 09 v reakci na kritiku uvedl, že pokud budou splněné podmínky podle stanov - tedy že výzvu podpoří minimálně třetina členů strany - svolá celostátní sněm. „Zatím si to, co pan Pošmourný, myslí jen jablonecká organizace, a to je naprosto férové a nelze jim to vyčítat,“ řekl Kalousek MF DNES.

Výzva plní účel. Vedení se chytá za nos

K Pošmourného výzvě se nyní připojily tři regionální organizace a další tři by ji měly přijmout. „Domnívám se, že ke svolání nedojde,“ předpokládá Pošmourný a dodal: „Výzva přesto účel plní. Diskutuje se o tom a vedení se trochu chytá za nos. Pozitivní efekt bude nejenom v tom, že vedení zahájí širší diskusi v regionech.“ Rozhodnutí ohledně sněmu by mělo padnout do měsíce.

Pošmourný se v pořadu vyjádřil také k programovému dokumentu strany Vize 2030. Věří, že ho před voliči obhájí, pokud se straně podaří vzbudit u lidí zájem.

„Zrození dokumentu bylo poměrně těžké, obsáhnout tolik informací je opravdu divočina. Je to vize, kam se chceme posunout. Jestliže nezefektivníme státní správu a neulehčíme všem, kteří platí daně, tak se nikam nedostaneme,“ uzavřel. Strana v dokumentu slibuje, že se životní úroveň v Česku během 13 let dostane na úroveň v Německu (více jsme psali zde).

Regionální politik upozornil i na průzkum, který si TOP 09 nechala udělat loni na podzim. „Jedním z důvodů, proč někteří členové chtěli stranu opustit, podle něj bylo chování a vystupování vedení,“ uvedl Pošmourný s tím, že ani tento průzkum vedení strany nepřiměl k aktivitě. „Pana Kalouska asi nic nepřesvědčí,“ dodal.

Třiačtyřicetiletý Pošmourný podle svého profilu na stranickém webu žije v Maršovicích u Jablonce nad Nisou, pracuje jako vedoucí nástrojárny. Členem TOP 09 je od jejího vzniku v létě 2009, před tím v žádné politické straně nepůsobil. Loni byl na kandidátce TOP 09 v krajských volbách, strana se ale do zastupitelstva nedostala. Články z jeho blogu na iDNES.cz najdete zde.

Situaci ve straně minulý týden kritizoval i člen TOP 09 v Brně Ondřej Kania. Spolumajitel gymnázia a zprostředkovatel studia v zahraničí v DVTV uvedl, že straně chybí osobnosti a že Kalousek není Andrej Babiš, aby mohl z TOP 09 udělat svoji one man show (více o Kaniově podnikání čtěte zde).