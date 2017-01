ROZSTŘEL: Diskutovat bude politik TOP 09. Kalousek žije v bublině, říká

Pošmourný ke svolání sněmu vyzval všechny regionální organizace, informovala minulý týden MF DNES. TOP 09 se podle něj odvrátila od svého původního programu, nereaguje na situaci v jednotlivých krajích a voliči ji vnímají negativně.



„Já už panu Kalouskovi asi pět let říkám, že žije v pražské bublině. Přijde mi, že tam žijí v jiném světě a navzájem se jen plácají po ramenou,“ uvedl Pošmourný. Podle něj je nutné čelit ubývání členů a zamezit hrozící blamáži v podzimních sněmovních volbách.

Regionální politik upozornil i na průzkum, který si TOP 09 nechala udělat loni na podzim. „Jedním z důvodů, proč někteří členové chtěli stranu opustit, podle něj bylo chování a vystupování vedení,“ uvedl Pošmourný s tím, že ani tento průzkum vedení strany nepřiměl k aktivitě. „Pana Kalouska asi nic nepřesvědčí,“ dodal.

Předseda TOP 09 v reakci na kritiku uvedl, že pokud budou splněné podmínky podle stanov - tedy že výzvu podpoří minimálně třetina členů strany - sněm svolá. „Zatím si to, co pan Pošmourný, myslí jen jablonecká organizace, a to je naprosto férové a nelze jim to vyčítat,“ řekl Kalousek MF DNES. Pošmourný ale věří, že jeho iniciativa získá podporu. Jasno podle něj bude zhruba za měsíc.

Třiačtyřicetiletý Pošmourný podle svého profilu na stranickém webu žije v Maršovicích u Jablonce nad Nisou, pracuje jako vedoucí nástrojárny. Členem TOP 09 je od jejího vzniku v létě 2009, před tím v žádné politické straně nepůsobil. Loni byl na kandidátce TOP 09 v krajských volbách, strana se ale do zastupitelstva nedostala. Články z jeho blogu na iDNES.cz najdete zde.

Situaci ve straně minulý týden kritizoval i člen TOP 09 v Brně Ondřej Kania. Spolumajitel gymnázia a zprostředkovatel studia v zahraničí v DVTV uvedl, že straně chybí osobnosti a že Kalousek není Andrej Babiš, aby mohl z TOP 09 udělat svoji one man show (více o Kaniově podnikání čtěte zde).