PŘÍMÝ PŘENOS: Výkyvy počasí působí globální oteplování, říká meteorolog

Sněžení ze čtvrtka na pátek na řadě míst v zemi zkomplikovalo dopravu.

Na jihu Čech je přes 10 000 domácností bez proudu. Popadané stromy a větve zatarasily řadu silnic a některé železniční tratě, jinde uvázly kamiony či havaroval autobus. V Moravskoslezském a Plzeňském kraji rostou hladiny menších řek (o aktuální situaci čtěte zde).

V Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ), jehož úkolem je před povodněmi a dalšími kalamitami varovat, proto v posledních dnech mají napilno.

„Duben je plný různých vlivů, ať zimních nebo letních. Je to taková pestrá všehochuť a musíme se smířit s tím, že ten letošní duben se přiklání spíše k zimnímu počasí,“ řekl čtenářům iDNES.cz jeden z meteorologů a zároveň mluvčí ČHMÚ Petr Dvořák. Letošní dubnové extrémy jsou však podle něho neobvyklé.

„Počasí může kolísat od plus třiceti do mínus pěti stupňů Celsia. Kolem 15., 20. dubna přichází často velké oteplení. Dubnový rekord na území naší republiky je přes třicet stupňů. Jindy holt teplota kolísne zase do nižších hodnot,“ dodává Dvořák.