ROZSTŘEL: Konec kožešinových farem? Debatovat bude kožešník a obránce zvířat

17:43 , aktualizováno 17:43

Poslanecká sněmovna bude ve středu ve třetím čtení rozhodovat o osudu kožešinových farem. Co by znamenalo přijetí tohoto zákona? To bude téma pořadu Rozstřel, který začíná ve středu ve 12.30. Na otázky redakce iDNES.cz odpoví kožešník Jiří Hrubý, který se bojí, že zákaz ohrozí jeho podnikání. O zákoně bude v pořadu debatovat i mluvčí organizace OBRAZ - Obránci zvířat Daniel Cao.