Paranoiu nemám, směje se Zeman v pořadu iDNES.cz Rozstřel

Oproti rozhovoru s Václavem Klausem, který jsme vysílali v přímém přenosu, jsme museli interview s Milošem Zemanem předtočit už v pátek během jeho návštěvy Pardubického kraje. Současná hlava státu totiž v pondělí odlétla do Spojených států, na Valném shromáždění OSN má dle svého mluvčího přednést v noci ze středy na čtvrtek středoeveropského času zásadní projev.

V rozhovoru v pořadu Rozstřel se Zeman vrátil například ke svému setkání s Norbertem Hoferem, kandidátem na rakouského prezidenta (více o setkání zde). „Je to mladý, dynamický, expanzivní politik. Myslím si, že představuje v oblasti orientace do budoucnosti velmi stejnou linii jako má Robert Fico na Slovensku, Viktor Orbán v Maďarsku, Andrzej Duda v Polsku a já v České republice,“ řekl Zeman.

Plesl se během rozhovoru zeptal i na to, kde vidí hranici, kdy už prezident nemůže vykonávat svou funkci. „Jsou nemoci, které vás neohrožují při výkonu funkce, a to je především fyzické postižení. No a potom jsou řekněme mentální postižení, to může být například i paranoia. Politici, kteří trpí paranoiou, jsou nebezpeční sobě i svému okolí,“ uvedl Zeman.

„Nemám paranoiu,“ dodal poté na položenou otázku.

