Jaký bude Trump prezident? Zeptáme se v Rozstřelu Elišky Haškové Coolidge

„Prezident obecně musí mít charakter a exekutivní schopnost. Nesmí se bát obklopit se chytřejšími a schopnějšími lidmi, než je on sám,“ řekla Hašková Coolidge před volbami (celý rozhovor čtěte zde). Trump to podle ní dokázal, když si za zástupce vybral zkušeného politika Mika Pence. „Ne každý má ego na to, aby se stal prezidentem. Trump má prvotřídní ego,“ dodala.

Trump je podle bývalé pracovnice americké administrativy tím, co Amerika nyní potřebuje. „Pokud dokáže oddělit vládní službu od svých obchodních záležitostí, pak to povede k nějaké změně, kterou Amerika potřebuje. Tohle vidím jako jedinou cestu,“ prohlásila.

Zároveň však vnímá i některé jeho negativní stránky. „Nesouhlasím s jeho urážlivými tweety a neomaleným chováním. Nelíbí se mi jeho sako a hnusné vlasy. Ale pořád si myslím, že je to člověk, který je v byznysu na vrcholu a který lidem dává naději na lepší časy,“ dodala.

Eliška Hašková Coolidge emigrovala v osmi letech spolu s rodinou do Spojených států, kde působil její otec. Po absolvování oboru diplomacie založila v Bílém domě Kancelář prezidentských zpráv, kterou osmnáct let řídila a v níž sloužila pěti prezidentům. V roce 2006 neúspěšně kandidovala do Senátu jako nestranička za ODS. V současnosti vede kurzy společenského chování a diplomatického protokolu.