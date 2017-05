Důchodcům nabízíme peníze, ANO sekání trávy, řekl v Rozstřelu Hamáček

Úvodem pořadu se Hamáček vyjádřil k plošnému zákazu kouření v restauracích, který nyní vstupuje v platnost. „Objevil jsem kouzlo elektronických cigaret, takže když na to přijde, půjdu s kolegy klasickými kuřáky kolegiálně před restauraci. Budeme si muset zvyknout, že se část života v restauracích odehrává před restauracemi, jde o zvyk,“ řekl Hamáček s tím, že podobně to funguje v řadě vyspělých zemí.



Větší problém pro ČSSD ale je to, že trend volebních preferencí ukazuje na zřetelnou a nezmenšující se ztrátu na hnutí ANO.

„Myslím, že jediný způsob, jak zvrátit trend poklesu preferencí, je posunout se do další fáze volební kampaně a začneme mluvit o konkrétních řešeních,“ řekl Hamáček a zmínil téma důchodů.

„Když se zvyšovaly o pětistovku, tak byl Andrej Babiš proti, ale to mu nebránilo se tím pak pochlubit na twitteru,“ podotkl místopředseda ČSSD.

Využil také nedávné vyjádření nového ministra financí Ivana Pilného (ANO), který se vymezil proti růstu důchodů s tím, že starší lidé mohou například udržovat zeleň. „ANO říká, že důchody nebudou, že - slovy ministra Pilného - můžou důchodci sekat trávu,“ vymezil se Hamáček proti novému šéfovi státní kasy, který nahradil Andreje Babiše.

Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zveřejněný na konci května ukázal, že po vládní krizi a odchodu ministra financí Andreje Babiše si hnutí ANO nadále drží výrazný náskok před ČSSD premiéra Bohuslava Sobotky. ANO by volilo 33 a ČSSD 14 procent lidí. Oproti předchozímu měsíci si Babišovo hnutí pohoršilo o půl procenta, sociální demokraté o dvě procenta (více o průzkumu čtěte zde).

Oba výsledky jsou v rámci statistické chyby, nicméně lze říci, že žádný výrazný propad ANO a posílení ČSSD (ani naopak) se podle CVVM nekonaly.

Na počátku vládní krize stálo podezření z daňových úniků, kterých se dle kritiků dopustil Babiš tím, že nakoupil dluhopisy vlastního holdingu Agrofert. Sněmovna šéfa ANO vyzvala, aby do konce dubna věrohodně tuto transakci vysvětlil. Ten proto poslancům napsal vysvětlující dopis (více o dopisu zde).

Hamáček následně uvedl, že Babišův dopis nic nevysvětluje. Tehdejšího ministra financí vyzval k odchodu z vlády. „Ministr financí by sám měl uznat, že ten problém je tak velký, že už nesnese odkladu. A měl by odstoupit. To by bylo nejčistší a nejideálnější,“ prohlásil Hamáček (více o jeho prohlášení zde).

Sobotka na situaci překvapivě zareagoval na počátku května ohlášením demise celé vlády. Tvrdil, že odvoláním Babiše by z něho udělal mučedníka (více o ohlášení demise vlády zde). Kvůli postoji prezidenta, který začal spekulovat o tom, že demise vlády může znamenat jen demisi samotného premiéra, ale Sobotka svůj postoj následně přehodnotil a navrhl odvolat pouze Babiše. Toho nakonec v čele financí nahradil poslanec ANO Ivan Pilný (více o jeho jmenování zde).

ČSSD nenadělala problém jen vládní krize. Uvnitř strany vypukl spor kvůli bývalému jihočeskému hejtmanovi Jiřímu Zimolovi. Jihočeští sociální demokraté nesouhlasí s vyškrtnutím Zimoly z kandidátní listiny a trvají na respektování její původní podoby. Navrhli kvůli tomu konání rozhodčího řízení (o postoji jihočeské ČSSD čtěte zde).