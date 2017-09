Proč chce Ringo Čech po letech do Sněmovny? Ptejte se hosta Rozstřelu

František Ringo Čech se celorepublikovým lídrem Strany práv občanů (SPO), která jde do voleb s číslem 30, stal na začátku srpna (psali jsme zde).

„Do těch voleb jdu, protože podporuji stranu prezidenta. Jsem prezidentův muž a toto je prezidentova strana. Takže myslím, že jsem na svém místě,“ poznamenal na začátku srpna.

Strana se chtěla voleb účastnit společně s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, to ale spolupráci odmítlo (psali jsme zde). Mezi členy SPO je řada spolupracovníků a přátel Miloše Zemana, ke kterým se řadí i František Ringo Čech.

Zpěvák, textař, herec, publicista, scenárista, dramatik, malíř a spisovatel poprvé do politiky vstoupil po sametové revoluci jako nezávislý kandidát za Klub angažovaných nestraníků. Později přestoupil do ČSSD, za kterou byl v letech 1996 až 1998 poslancem. V roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu na Jičínsku. Na podzim 2015 ho Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy (více čtěte zde).



SPO vznikla v prosinci 2009. Zastoupena v Poslanecké sněmovně není, ale má dva senátory. V lednu 2010 změnila název na Stranu práv občanů - zemanovci (SPOZ) a krátce ji vedl Zeman. Po prohraných sněmovních volbách v květnu 2010 na post rezignoval. V roce 2013 byl zvolen čestným předsedou. O rok později strana vypustila ze svého názvu slovo zemanovci.