Půjdou učitelé do stávky? V Rozstřelu odpoví šéf školských odborů Dobšík

17:55 , aktualizováno 17:55

Školské odbory v úterý vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli platům učitelů. Půjdou skutečně kantoři do stávky? Jaký by mohla mít průběh? I na to čtenářům ve středu od 12:30 hodin v pořadu Rozstřel na iDNES.cz odpoví šéf školských odborů František Dobšík. Své otázky můžete pokládat již nyní.