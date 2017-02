Ovčáčkovy útoky na Sobotku jsou názorem Zemana, míní bývalý mluvčí Hradu

V poslední době se hradní mluvčí vyjadřoval o Sobotkovi konfliktním stylem v souvislosti s tím, že premiér odmítl jmenovat do Etické komise Zemanem navrženého Karla Srpa (více zde).

„Chucpe. B. Sobotka se v r. 2014 mediálně hlásil ke snídani F. Mitterranda s disidenty v r. 1988. Dnes šlape po jméně účastníka této snídaně,“ napsal například Ovčáček na Twitteru 24. ledna. V jiném tweetu téhož dne uvedl: „Bohuslav Sobotka dnes opět potvrdil, že je premiérem Pražské kavárny.“

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Snímky B. Sobotky s K. Srpem z roku 2014 jsou jasným potvrzením slov pana prezidenta, že rozhodnut předsedy vlády je ubohé. odpovědětretweetoblíbit

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci K. Srp jednoznačně prokázal odvahu v době, kdy nebyla levná. B. Sobotka odvahu neprojevuje, jde za hlasem mediálního mainstreamu. odpovědětretweetoblíbit

Jiří Ovčáček se na sociálních sítích často poměrné ostře vyjadřuje o premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, tedy nejvyšším představiteli výkonné moci. Jak to vnímáte z pohledu bývalého prezidentského mluvčího?

Z mého pohledu je ta situace celkem jasná. Jiří Ovčáček vůbec není v tomto podstatný. Pokud se vyjadřuje jako prezidentův mluvčí na sociálních sítích, dokonce facebookových stránkách, které se jmenují „mluvčí prezident“ (Ovčáček je aktivní zvláště na twitterovém účtu @PREZIDENTmluvčí, pozn. red.), tak se nevyjadřuje mluvčí Ovčáček, vyjadřuje se Miloš Zeman. Je to třeba chápat jako výroky prezidenta mířené proti předsedovi vlády. Názory pana Jiřího Ovčáčka nikoho nezajímají.

Michael Žantovský Po revoluci v roce 1989 patřil k zakládajícím členům Občanského fóra, později byl předsedou ODA a senátorem. V roce 1990 se stal tiskovým mluvčím a poradcem prezidenta Václava Havla. V letech 1992 až 1997 působil jako velvyslanec České republiky v USA. Posléze byl velvyslancem v Izraeli a Velké Británii. Od roku 2015 je ředitelem Knihovny Václava Havla.

Myslíte si, že jeho komentáře k politické situaci vycházejí spíše z jeho osobní aktivity, nebo jen plní úkoly, které po něm prezident chce?

Existují pouze dvě možnosti. Buď se tak Jiří Ovčáček vyjadřuje o své vlastní vůli, a pak už měl dávno dostat výpověď - pokud to není hledisko nebo názor prezidenta, anebo, což je daleko pravděpodobnější, protože se tak vyjadřuje dlouhodobě, vyjadřuje názory prezidenta, a pak za tyto názory nese odpovědnost prezident.

Vyhovuje podle vás tento stav prezidentovi, že premiéra nemusí kritizovat sám, ale má na tuto „špinavou práci“ někoho jiného?

To je celkem kosmetický rozdíl, který chápou rozdílně jen nezasvěcení lidé, protože jedinou funkcí mluvčího prezidenta republiky je vyjadřovat názory prezidenta. On žádnou svoji vlastní politickou autoritu, žádný svůj vlastní mandát, žádné svoje ústavní postavení nemá, to má jedině prezident. Takže pokud jeho jménem něco vyjadřuje, tak je to ústavní zodpovědnost prezidenta.

Měl by Ovčáčkovy urážlivé tweety řešit Úřad vlády s Pražským hradem?

To je záležitost politického dialogu. Je asi skutečně věcí úsudku, jestli vůbec na takové věci reagovat, protože je samozřejmě nabíledni, že to pan Ovčáček jménem prezidenta dělá dlouhodobě, úmyslně a systematicky, nebo jestli kvůli tomu jít do politického konfliktu s prezidentem. Já si osobně myslím, že by to jenom dávalo těmto nehoráznostem ještě větší prostor, než už mají.

Mělo by vedení Kanceláře prezidenta republiky více kontrolovat, co dává mluvčí na sociální sítě?

Těžko ho může kontrolovat. To patří k pozici mluvčího prezidenta, že je ústy prezidenta, čili má přímý kontakt s prezidentem. Kontrolovat by ho mohl pouze prezident Zeman a ten to evidentně dělat nechce.

Dlouho jste působil jako velvyslanec v USA, Velké Británii a Izraeli. Bylo by něco podobného možné i tam?

Já jsem sám působil jako mluvčí prezidenta a nepamatuji si, že bych někdy použil urážlivých výrazů, tím méně vůči ústavním činitelům. Nesetkal jsem se s tím ani ve Spojených státech, ani ve Velké Británii a Izraeli. Je to taková - řekl bych - naše zábavná specialita