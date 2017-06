Hamáček: Zeman má k ČSSD blíž než Drahoš i Horáček, jsou pravicoví

Průzkumy nedávají ČSSD úplně dobrou vyhlídku pro podzimní volby. Podle toho posledního máte podporu deseti procent lidí. Jak to můžete změnit?

Je třeba se posunout do další fáze kampaně, která už bude o konkrétních řešeních. ČSSD dosud hájila vládní politiku, která byla často založena na kompromisech. Museli jsme podporu pro jednotlivé zákony vyjednat napříč vládní koalicí a ta finální fáze kampaně bude o čistě sociálnědemokratických řešeních. Tam já si myslím, že jsme schopni zacílit na naše klíčové voliče, což jsou zaměstnanci, senioři, mladé rodiny a nabídnout jim konkrétní řešení.

Myslíte, že opravdu stačí, že budete prezentovat konkrétní návrhy svého programu, aby se k vám voliči vrátili?

Já myslím, že ano. Pokud se zaměřím na jednotlivé skupiny, například seniory, tak bude jasný spor mezi námi a hnutím ANO. My jsme pro to, aby rostly důchody a byl zachován poměr mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem, takže nabízíme pravidelnou valorizaci. Hnutí ANO slovy pana ministra financí Ivana Pilného nabízí, že buď nebudou žádné důchody a budou se o své rodiče starat jejich děti, jako v Koreji, jak říkal, nebo důchodci si budou muset najít zaměstnání a sekat třeba trávu. To jsou slova ministra financí za hnutí ANO. Věřím, že pokud takto budeme prezentovat alternativy, tak důchodci pochopí, že sociálnědemokratické řešení je lepší.

Čemu ale přičítáte ten pokles, s nímž se ČSSD už delší dobu potýká? Dlouhodobě vám padají preference.

Problém je fenomén Babiš a hnutí ANO, které de facto od posledních voleb vyměnilo voliče. Pokud se podíváme, kdo hnutí ANO volil v roce 2013, tak to velmi často byli pravicoví voliči, kteří s ním spojovali nějaké naděje. Andrej Babiš se posunul do středu a možná i doleva a dnes jeho původní voliči volí ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL a Andrej Babiš bere voliče sociální demokracii a do jisté míry i komunistům. Přičítám to hnutí ANO a posunu Andreje Babiše z pravostředové do levostředové rétoriky.

Personální problém v ČSSD nevidíte?

Tuto věc jsme řešili na sjezdu. My jsme demokratická strana a rozhodujeme demokraticky. Relativně velkou většinou získal podporu Bohuslav Sobotka a současné vedení ČSSD, takže ta personální otázka je vyřešena tím, že rozhodl sjezd.

Pozice předsedy není v tuto chvíli ohrožena?

Tuhle věc jsme řešili na sjezdu v Brně.

Jste spokojen s podobou vaší volební kampaně?

Já si myslím, že jsme stále ještě nezačali. Volební kampaň začne 17. června konferencí, kde představíme program, grafiku volební kampaně, teď jsme stále ještě v přípravné fázi.

Ve straně máte problém v jihočeské organizaci. Když se tamní sociální demokraté rozhodli, že by měl kandidovat bývalý hejtman Jiří Zimola na posledním místě kandidátky, aby voliči sami rozhodli, zda má jejich podporu, nebo ne, vedení strany Zimolu úplně vyškrtlo a vám teď odcházejí jeden za druhým lídr kandidátky, současná hejtmanka... Jak to chcete řešit?

Byl jsem na jednání jihočeského krajského výkonného výboru, diskutoval jsem se členy a ocenil jsem výzvu Jiřího Zimoly, přestože byl škrtnut, aby neodstupovali. Budeme hledat řešení, které bude ku prospěchu ČSSD jak na úrovni celostátní, tak jihočeské.

Ale jaké? Vrátíte Zimolu na kandidátku?

Ne. My jsme demokratická strana a platí řády a další postupy. Pokud někdo odstoupí, kandidátka se posune a nastupují náhradníci.

Ale to popisujete technicistní řešení. Neřeší to problém, že vám odcházejí z kandidátky významní lidé, současná hejtmanka, lídr, kterého jste si vybrali, to nejsou řadoví členové...

Stál bych o to, abychom se o té věci bavili s kolegy z jižních Čech a pokusili se najít řešení, jehož kontury teď nejsem schopen komentovat.

Skoro 300 miliard odchází dividendami do zahraničí

Když jste na začátku řekl, že chcete přesvědčit lidi programem, jakou programovou „pecku“ máte připravenou?

Hlavní sdělení je, že pokud se daří republice a naší ekonomice, musí mít z toho prospěch občané, aby s růstem HDP rostly i platy. Připojili jsme se ke kampani odborů Konec levné práce. Jsme připraveni přijmout nějaká opatření i na příjmové stránce rozpočtu. Jsme připraveni nabízet bankovní daň. Ve chvíli, kdy u nás banky vydělávají miliardy korun, které potom posílají do zahraničí, tak bychom stáli o to, aby alespoň část těch peněz zůstala v České republice. Současně je to o tom, abychom se podívali na odtok finančních prostředků z České republiky obecně. Nějakých 250, skoro 300 miliard odchází formou dividend do zahraničí. Jde nám o to, aby ty peníze tady zůstaly místo toho, aby ty firmy peníze odváděly do svých mateřských firem. Aby tady zvýšily platy nebo investovaly.

A co třeba snížení sociálních odvodů?

Ve chvíli, kdy máme nezaměstnanost na úrovni, kterou máme, asi není třeba hýbat s nastavením těchto věcí.

Snižovat náklady práce firem není nutné?

Pokud se bavíme s firmami, tak problém nákladů na práci není úplně zásadní problém, který řeší. Kdyby byla, tak investice by šly někam jinam. Problém může být spíš v častých změnách zákonů.

Takže vidíte prostor více zdanit velké firmy. Aby si pak ale některé třeba neřekly, že bude lepší odejít pryč...

Pokud se podíváme, jaké je korporátní zdanění v České republice a například v Německu, tak stále ještě ty německé daně jsou jinde. Znovu, pokud hovořím s firmami, tak toto pro ně není problém. Jsou spokojeny, že Česká republika nabízí kvalifikovanou pracovní sílu, dobré podmínky pro jejich investice, spíš mám pocit, že ten problém je obrácený, že nemají dostatek pracovních sil a tlačí na nás, abychom otevřeli pracovní trh pro více pracovníků ze zahraničí. My říkáme, že jsme schopni o tom diskutovat, ale za podmínek, že ti lidé, kteří sem přijdou, budou pracovat za stejných podmínek jako čeští zaměstnanci.

Žádný třesk na jednání vašeho vedení ve čtvrtek tedy čekat nelze? Že byste hledali jiného volebního lídra?

Nemám informaci, že by mělo proběhnout něco zásadního. Nezaznamenal jsem, že by někdo něco takového navrhoval.

Kdy ČSSD řekne, jak bude postupovat v prezidentské volbě?

Stále platí, že má vedení připravit mechanismus, jakým se členové ČSSD vyjádří k prezidentské volbě, a zároveň je tam datum, že to vyjádření má být po parlamentních volbách.

Jste pro to, abyste podpořili některého z kandidátů, kteří už teď sbírají podpisy, nebo že byste měli přijít se svým kandidátem?

Obě možnosti jsou na stole, ale je pravda, že nikdo z těch, kdo sbírají, se na sociální demokracii neobrátil s žádostí o podporu. Pokud by se obrátil, tak jsme připraveni o tom jednat. Pokud dojdeme k názoru, že nikdo z těch kandidátů, kteří jsou dnes na stole, nesplňuje nároky nebo očekávání, jsme připraveni hovořit o vlastním kandidátovi.

Pokud by Zeman přejímal postoje ANO, museli bychom to řešit

Splňuje někdo z kandidátů, kteří zjevně mají z těch, co oznámili kandidaturu, největší šanci - pan Zeman, pan Drahoš, pan Horáček - vaši představu?

Z těchto tří jmen je programově sociální demokracii nejblíž Miloš Zeman.

A vám osobně?

Také. Z hlediska programu pan profesor Drahoš i pan Horáček jsou spíše pravicoví politici. Oba vyjádřili své sympatie spíše středopravým viděním světa. Miloš Zeman je bývalý předseda sociální demokracie, takže logicky má k nám nejblíže. Nicméně za poslední dobu vidíme tendence Miloše Zemana posouvat se k nějakému spojenectví s hnutím ANO. Pokud by začal přijímat programová východiska hnutí ANO, tak by to asi pro sociální demokracii byl problém a museli bychom to řešit.

Mávání holí pana prezidenta na vašeho předsedu vás nenahlodává ve vašem přesvědčení, že má být Zeman znovu prezidentem?

Celá ta věc, která se odehrála na Pražském hradě, neprospěla image České republiky a vůbec neprospěla důstojnosti úřadu prezidenta a myslím, že si to na Pražském hradě uvědomují.

Váš předseda zmínil jména vašich stranických kolegů, kteří by mohli kandidovat. Byli by Milan Štěch nebo Lubomír Zaorálek lepší kandidáti než Miloš Zeman?

Nechci to hodnotit. Ti, kdo budou rozhodovat, budou občané. Jak Milan Štěch, tak Lubomír Zaorálek jsou autentičtí sociální demokraté a určitě jsou to lidé, kteří by ten úřad zvládli.

Spolupráce s ANO? Pod vedením Babiše jen obtížně

Různé strany říkají, s kým je možné a s kým není možné spolupracovat. Jak to vidíte vy? Se kterými stranami by ČSSD určitě neměla uzavřít koalici?

Stále platí Bohumínské usnesení. Máme s KSČM zásadní rozdíly v zahraniční a bezpečnostní politice. Pokud nedojde k nějakému posunu v těchto oblastech, to znamená vztah k Evropské unii a k NATO, tak ta koalice by byla velmi problematická. Po zkušenostech s fungováním současné vládní koalice si obtížně dokážu představit spolupráci s hnutím ANO pod vedením Andreje Babiše...

Obtížně, nebo ji vylučujete?

Obtížně si dokážu představit. Já nechci vyloučit nic, protože se může stát situace, která byla tady po minulých volbách, že jediná možná koalice byla ta, která dnes vládne a jakkoli jsme ji nechtěli, tak jsme do jisté míry byli odsouzeni k tomu, abychom do ní vstoupili. Takže může se stát, že budeme před rozhodnutím buď nestabilita, opakované volby, nebo nějaká koalice, kterou si asi primárně nepřejeme, proto nechci nic vylučovat. Obtížně si dovedu představit spolupráci s Andrejem Babišem jako premiérem nebo nějakým klíčovým aktérem budoucí vlády.

Ještě se vás zeptám na variantu, o které dlouhodobě hovoří zejména Miroslav Kalousek z TOP 09, a to je nějaká „duhová koalice“ řekněme tradičních demokratických stran proti hnutí ANO.

Máme s kolegy TOP 09 i s ODS naprosto zásadní programové rozpory. Velmi obtížně si dovedu představit koaliční smlouvu, která by toto vyřešila, protože ať se to týká sociální oblasti, zdanění, v případě ODS i zahraniční politiky, našeho vztahu k Evropě, tam ty rozpory prostě jsou. Asi by bylo velmi obtížné tu koalici stavět. Znovu říkám, vyloučit nelze nic, ale dalo by to asi velkou práci a bylo by to velmi složité vyjednávání.