Chci hudbu platit napřímo a ne nějakým parazitům, říká šéf Pirátů Bartoš

Oslovil jste šéfa STAN Petra Gazdíka s nabídkou spolupráce. Jak to dopadlo?

Nabídka spolupráce byla nabídka účastnit se demokratických primárních voleb na kandidátky Pirátů v krajích, které probíhají. Dostal jsem e-mail, kde na to reagoval. Vyčetl mi, že s ním komunikuji přes média, odmítl to, že by to bylo ponižující, ale že to předloží k dalšímu jednání.

Veřejně reagoval, že představa, že budou tak jako Piráti vystupovat z NATO, ho moc neláká. Pak se vám za to omluvil na sociálních sítích.

Možná ani primárně nevidím záměr. Politici, poslanci obecně, jsou dost neinformovaní, jaká je realita, nemají čas se tím zabývat. Co dělají? Možná někde zaslechl tuhle dezinterpretaci a pak ji prostě použil. Pirátská strana nikdy nechtěla vystupovat z NATO ani z Evropské unie. Nevím, kde tu informaci sebral. Taky se pak omluvil. Já jsem tu omluvu přijal.

Vy sám jste o sobě řekl, že jste pacifista...

Tak NATO je koncipováno jako obranný pakt.

Váš kolega z Pirátů Mikuláš Ferjenčík napsal, že zhruba čtvrtina vašich členů by nejradši z NATO vystoupila. Vy jste nedávno zformulovali stanovisko, že z NATO pryč nechcete, ale nemá se pasovat do role automatického vykladače světové spravedlnosti.

Tak ty intervence, které se dějí, iniciátorem je převážně Amerika, jsou často sporné, kritizuje je i OSN. A v České republice je jakákoli kritika západních spojenců chápána jako nějaký populismus, dogmatismus, vystupování z NATO. Tahle otázka není vůbec na stole - vím, že tuhle agendu tlačí prezident nebo strany, kterých si moc nevážím, což je třeba pan Okamura - a vůbec nechápu, proč je tohle téma nahozené, protože žádný Czexit se v České republice nekoná, propagují to obskurní strany. Není to na stole a ani vystupování z NATO.

Čili voliči se nemusejí obávat, že když se dostanete do Sněmovny, že se stanete spojenci Tomia Okamura a českých komunistů?

To rozhodně ne. My se v naší povolební strategii vymezujeme vůči komunistické straně a tahle rétorika je nám cizí. A Tomio Okamura, i v uchopení jinak pozitivních věcí, jako je přímá demokracie, funguje na vlně až primitivní, možná vyvolávané nenávisti, na zkratkovitých vyjádřeních, která hrají na emoce. Ale takhle nefunguje jenom Tomio Okamura, takhle funguje celá řada politiků.

Odvolávat politiky by mohlo zastupitelstvo nebo občané

Ale máte taky jako on v programu a výrazně propagujete přímou volbu a odvolatelnost politiků.

V současné době jediný přímo volený zástupce, kromě senátorů, je prezident. Tomio Okamura přímou demokracii vzal a udělal z toho bič občanů na politiky. Prvky přímé demokracie jsou pozitivním faktorem, vidíme to ve všech zemích kolem České republiky. A to odvolávání, my v současné době vyžadujeme zavedení pro starosty, hejtmany, primátory měst. Odvolávat by je mohlo zastupitelstvo nějakým impeachmentem, nebo občané. Takhle to může fungovat.

A odvolatelnost prezidenta byste chtěl?

Když je někdo volen přímo, tak by měla být možnost na základě referenda také prezidenta odvolat.

Právě po zkušenostech se zavedením přímé volby prezidenta dost ochladlo nadšení některých lidí obecně pro přímou volbu.

Ochutnávka přímé demokracie v zemi, která ji nemá na žádné jiné úrovni, rovnou volbou hlavy státu, nebyla nejlepším krokem. Pokud je někdo nespokojen se současným prezidentem a shazuje toto rozhodnutí lidí, měl by si uvědomit, že kdyby přímá volba prezidenta nebyla a v tomto volebním období by byl prezident volen Poslaneckou sněmovnou, pravděpodobně by taky byl zvolen Miloš Zeman.

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš při startu volební kampaně. Piráti by rádi dopluli k 10 procentům

Je podle vás Zeman dobrý prezident?

Ne, není. Já jsem už ve druhém kole neměl volbu, odnesl jsem prázdný lístek. Ani jeden ze dvou kandidátů nebyl někdo, koho bych chtěl. V prvním kole jsem podpořil paní Roithovou.

A z těch lidí, kteří chtějí kandidovat nyní, se vám někdo zamlouvá?

Nemám žádné preference, soustředím se na volbu do Poslanecké sněmovny.

Na jaře vám dal průzkum STEM 5,5 procenta, v minulých dnech Pirátům výzkum agentury Focus dal 5,2 procenta. Takže už to není jen jeden průzkum, že byste se mohli „vylodit“ v Poslanecké sněmovně...

My se určitě vylodíme. Pro mě zajímavější indicie, než tato procenta, a mám to v registru lobbistických kontaktů, je, že jsem byl pozván francouzskou ambasadorkou Marriane Carré na francouzskou ambasádu a dvě hodiny jsem se s ní bavil o politice v České republice. A to bylo před tím průzkumem Focusu. Třeba mají Francouzi lepší informace.

Vy ale máte větší ambice. Když jste startovali volební kampaň, tak jste řekl, že chcete deset procent.

Já si myslím, že ji naplníme. Není to žádný přehnaný optimismus, protože já sice chodím do práce, ale jsem také aktivně v kampani a vidím, jak desítky Pirátů rozdávají Pirátské listy. Každý rok máme lepší výsledky. Kdyby se nám podařilo oslovit sedmdesát, šedesát procent pirátsky naladěných nevoličů a aktivizovat je, ten potenciál tady vidím.

Místo koncesionářských poplatků pro ČT podíl na výběru DPH

Podívejme se na váš program. Máte v něm zrušení koncesionářských poplatků a nahradit to z vybrané DPH. Nemůže to ohrozit nezávislost televize, když budou mít politici v rukou ten nástroj, kdy stačí jednoduchá změna sazby daně a budou mít Českou televizi víc v rukou?

Myslím, že by to mělo být podílem na výběru daní. Rozhodně to není tak, že by měly být navýšeny daně, aby se nahradil ten případný výpadek sedmi miliard. Česká televize by měla být hlásnou troubou objektivních informací a pokud vaše otázka míří na to, jestli je to v rukou politiků, tak to je teď přece taky. Ředitel Dvořák chodí do Sněmovny a baví se o navyšování koncesionářských poplatků. Role České televize je důležitá, obzvláště v oligarchizující se společnosti. My bychom také chtěli, aby občané mohli odpočtem z daní až dva tisíce ročně financovat buď veřejnoprávní média, nějakou galerii nebo nějakou specifickou kulturní instituci.

Také v programu máte dobrovolné vstupné do veřejných muzeí a galerií.

Piráti, to není jen politické hnutí. To je kulturní hnutí 21. století. My si myslíme, že vzdělání a kultura prostě nejsou věci, které by se měly zpoplatňovat. Pojďme se bavit o tom, že když někde kvůli našim opatřením dojde k nějakému příjmovému výpadku, jak se to dá nahradit. Do rozpočtu nedojde 150 miliard (podle Pirátů částka, která se státu nedaří vybrat do státního ropočtu a odtéká do ciziny - pozn. autora) a v rozpočtu ministerstva kultury je 12 miliard, z toho 3,5 miliardy jsou církevní restituce, miliarda by měla být dávno pod ministerstvem průmyslu, 900 milionů jsou pobídky filmařům, aby tu točili filmy, ale to je obchod. Nahradit chybějící miliardu dvě v rozpočtu na kulturu by pro schopného ministra financí neměl být problém.

Souhlasíte s tím, že člověk, který odvádí kvalitní práci, za ní má být zaplacen?

S tím souhlasím naprosto stoprocentně a Piráti nikdy neříkali nic jiného.

A co člověk, který napíše nějakou pěknou písničku, nebo zahraje v nějakém filmu?

Rozhodně by za to měl dostat zaplaceno.

A neplatí mu za to lidé tím, že si koupí jeho desku...?

Jdou na jeho film, koupí si jeho desku. Prakticky kde je jeho otisk, měl by z toho dostat peníze.

Části veřejnosti se jako sporné může jevit už to, že jste „piráti“, že si s tím nelámete hlavu.

My si s tím hlavu lámeme. Máme kompletní návrh zákona o kopírovacím monopolu a já to otočím. My spolu děláme rozhovor, vy ho vydáte a můj soused ho nebude číst. Měl by vám on zaplatit za tu vaši práci?

Když to nebude číst, tak samozřejmě ne.

A všichni občané České republiky platí skrze OSA (Ochranný svaz autorský - pozn. redakce) a Intergram za věci, které neposlouchají. Obchodní byznys umělce nebo jeho obchodní model mě, který nejsem konzument té jeho hudby, je úplně volný. Já také napíšu program, který si nikdo nekoupí a nevyžaduju po nikom, aby formou daní, nákupu médií něco poskytoval. My jsme vydali tolik vysvětlujících textů ke koncepci autorského zákona, že mě velmi mrzí, že za osm let naší činnosti nikdo nepochopil, nebo si furt mainstream myslí... Jednak jsme všichni autoři, programátoři, textaři, já jsem hudebník, a někdo si myslí, že se u nás jedná o vyrvání práv umělcům. Ale práva umělců nejsou nad práva lidí. Platit několikanásobné poplatky, další daně, z telefonu, z paměťových médií, je prostě prolobbovaný výběr daní.

Prostřednictvím OSA platím i kapelám jako Ortel

Když si méně lidí koupí desku, autor té hudby dostane méně zaplaceno, než by zaplaceno mohl mít. A ten, kdo to nezaplatí, ale ukradne to...

Kopírování není krádež a to si zdůrazněme. Stahování audiovizuálních děl pro vlastní potřebu je zcela legální. Vy stahujete něco a pak to někomu prodáváte? Nikoliv.

Obchodní modely existují. Já mám Netflix v telefonu, já si kupuji desky a v autě mám jenom originální cédéčka. Za hudbu normálně platím, protože si vydělávám a mám možnost. A mám autory, které poslouchám a koupí toho jejich cédéčka já tomu autorovi té hudby peníze doručím. Odmítám někomu platit za něco, co je mi úplně „volný“ a přijde mi velmi sprosté, že kvůli žebříčku rádií a způsobu rozdělování, výběru OSA, platím i takovým lidem jako je momentálně oblíbená kapela Ortel. Já chci platit co nejvíc napřímo těm lidem a ne nějakým parazitům a organizacím, které lobbují zákony v České republice.

Piráti by se označili za levicovou, nebo pravicovou stranu?

Tohleto rozdělení odmítly všechny pirátské strany úplně na počátku. Už jen když si teď děláte nějaký kvíz na internetu, tak se neumisťujete vlevo nebo vpravo, ale většinou do kříže liberální, konzervativní, autoritářský... Ta rétorika Andreje Babiše je úplně jiná než Pirátů. Byli jsme tu pět let před Andrejem Babišem a celosvětově sedm, osm let. Ty zákony mají nějakou podstatu, jsou nějakým způsobem namířeny, někde je potřeba více regulace, pokud to někdo chce označit za levicové, ať si to označí, jak chce. Někde je naopak potřeba více rozvolnění a nechat i tu ekonomiku nadechnout. Pokud tomu chce někdo říkat pravicový, ať tomu říká pravicový.

Ohledně daní máte v programu třeba to, že chcete zavést sektorovou daň, aby peníze neodplývaly z České republiky do zahraničí. To jako bych si přečetl v programu sociální demokracie.

Když se podíváte třeba na Rakousko, kde ta sektorová daň je... Je Rakousko levičácké? Já nevím. Prostě nám přijde, že Česko je také takovým daňovým rájem a ten odliv kapitálu do zahraničí skrze dceřiné firmy v bankovnictví je enormní. Tady pan Babiš zaútočil na 900 tisíc lidí s IČO, ale když prosákla kauza Panama Papers, tak politici nejenom z ANO, z České republiky, v tom Bruselu, kde se řešila reakce na společnou daňovou politiku, oni tam snad ani nejeli. Pojďme se bavit o tom, že v České republice je špatně zdaněná těžba nerostných surovin, není tady sektorová daň pro velké, třeba telekomunikační společnosti, a když se něco řeší, tak se řeší ti lidé, kteří prachy odvedou. Protože já, než se nechat buzerovat od finančáku, tak stejně na to musím přistoupit. Já nebudu optimalizovat miliardy. A na to nikdo nemíří. My na to chceme mířit.

Jestli je někdo odkláněč, tak firmy s obratem nad 100 milionů

EET byste zrušili, nebo ne?

Úplné zrušení EET je populistické. My bychom rozhodně nechtěli, aby se stala třetí a čtvrtá vlna a chtěli bychom provést zásadní revizi druhé vlny, kde jsou e-shopy, kde jsou drobní živnostníci. Já si myslím, že třeba chodíte do hospody jako já a já znám ty hospodské. Šedá ekonomika a nějaké ty daňové úniky jsou pro tu společnost zdravé, protože ti lidi zase ty peníze utratí ve zdaňovaném systému a to, že stát nepodporuje podnikání a ještě je zaseká tímhle tím... V hospodě mohly být obědy za sto korun, protože na konci měsíce ten hospodský nepřiznal 25 vytočených sudů, ale 17 vytočených sudů, a nikomu to nevadilo. Dokonce to Rakousko, o kterém jsme se bavili, se dalo do boje proti šedé ekonomice a dostali se na nějaká procenta, tak zjistili, že jim začíná ten byznys umírat. Rétorika, že všichni „ičaři“ jsou zloději, což použil pan Andrej Babiš a zaznělo to taky od sociální demokracie opakovaně, je úplně špatná. Jestli je někdo zloděj optimalizátor, odkláněč, tak bych je hledal spíše mezi firmami s obratem nad 100 milionů a více.

Sedíme spolu na zahrádce kavárny, vy máte zapálené cigáro, chci se vás zeptat, co si myslíte o zákazu kouření v restauracích?

Já nevím, komu to reálně pomohlo.

Považujete to za šikanu?

Tak, jak ten zákon byl schválen, tak to považuji za šikanu. Za nepromyšlený zákon. Já sám jsem pomáhal zakládat několik klubů, které jsou platné podle současné legislativy. Píšou mi měsíc hospodští, že zavírají krám. Kde je těch 8,5 milionu občanů, co teď mohou chodit do hospod? Ti nenahradili kuřáky. Ten zákon je potřeba zrevidovat. Belgie má kuřácké podniky. Není pravda, že by v rámci celé Evropy byla restaurační zařízení striktně nekuřácká. Mrzí mě trošku, že na tom zákoně si teď vaří polívčičku ODS a to takovým způsobem, že populistickým způsobem hovoří o naprostém zrušení toho zákona, protože pochopila, že jestli Čechy nic nezajímá, tak zrovna ty 2,3 miliony kuřáků zajímá, že si mohou k pivku dát cigáro.

Vy jste vyhlásili, že chcete dost zásadně zasáhnout do daní, a to tím způsobem, že by zaměstnanci a zaměstnavatelé neodváděli sociální a zdravotní odvody, ale že by lidé státu odváděli jednu jedinou srážku z daně. To by mohlo fungovat? Stejně by se pak ty peníze potom musely rozdělit na sociální, zdravotní pojištění.

V podstatě ten klíč toho rozdělení by měl být v rukou jednotného inkasního místa. Problém daní v České republice prakticky od revoluce je, že se zavedl nějaký daňový systém a v rámci střídání politických stran každý v rámci daní ulil nějaké zájmové skupině. Dnes člověk i s vysokým IQ si tu daň nedokáže vypočítat. Reálné zdanění v České republice je vysoké a my chceme jako první krok ten systém ukázat transparentně. Když člověk uvidí tolik jsem vydělal a tolik mi do toho státu odešlo, bylo to rozděleno v takovém poměru, tak to je první krok, aby se dalo s tou daní pracovat transparentně. Chceme jít cestou snižování zdanění práce.

Andrej Babiš pro mě není partner, říká šéf Pirátů

Když se dostanete do Sněmovny, chtěli byste i do vládní koalice, nebo zůstat v opozici?

My máme podmínky a tam jsou pecky jako ztransparentnění ČEZ. Máme dvacet bodů a ty předložíme jako podmínky a budeme jednat. Jedna z důležitých podmínek pro nás je, že by mezi navrhovanými do vlády neměli být lidé, kteří mají korupční minulost. A to neznamená odsouzen za korupci. Jsou prostě lidé, kteří mají profil, že by se s nimi slušný člověk nebavil.

Favoritem voleb je Andrej Babiš. S ním byste do vlády šli, kdyby splnil vaše podmínky?

My s nimi budeme jednat. Já si dokážu představit ANO, bez Andreje Babiše, ale nepředpokládám, že by ambice stát se premiérem neměl. Andrej Babiš je teď vyšetřován pro dotační podvody. Pro mě není partner.