Čunek: Nikdo si neuvědomuje, že na palubě se tančí a Titanic se potápí

Při volbě šéfa strany jste dostal 15 procent hlasů. To není moc.

Není důležité získávat stranické funkce. Rozhodl jsem se kandidovat na předsedu, protože jsem té straně chtěl říct, že je potřeba, aby se orientovala směrem, který je pro tento stát důležitý. To, že si to nikdo neuvědomuje, že na palubě se tančí a Titanic se potápí, je strašné. My skutečně vymíráme a nikoho to netrápí a nikdo neobrátil doposud kormidlo rodinné politiky. Dosáhl jsem svého, že jsem to kolegům sdělil a tady všichni říkají ano, musíme takto orientovat svou politiku.

Nepřipadáte si tak trochu jako neřízená střela, když vaši kolegové ze zlínské organizace nevěděli do poslední chvíle, že budete kandidovat. Neprobíhá to ve stranách trochu jinak? Že ten, kdo chce kandidovat na nějakou funkci, to řekne kolegům a uchází se o jejich podporu?

Ale nemusí. Od toho máme stanovy, které říkají, že kdo je delegátem, může kohokoli navrhnout. Kdybych to myslel vážně, tak bych to dělal (sháněl podporu, pozn. red.). Pro mě je důležité, aby strana uspěla s programem, který je uvěřitelný a umí ho.

Kandidaturu na předsedu jste oznámil krátce poté, co na sjezdu zaznělo, že Pavel Bělobrádek je kandidát křesťanských demokratů na premiéra, aby to nebyl Andrej Babiš, ale Bělobrádek. A vy, kdybyste na sjezdu získal větší podporu, tak byste oslabil mandát kandidáta vaší strany na premiéra.

Ale to je blbost, hloupost. Přece je úplně jasné, že kandidát na premiéra vychází z úplně jiných voleb než stranických. To spolu nesouvisí.

Připadáte si komfortně uvnitř KDU-ČSL? Neuvažujete o tom, že byste odešel a udělal něco podobného jako Miroslav Kalousek, který odvedl své přívržence a založil si svoji vlastní stranu?

Já jsem žádné přívržence tady ani nehledal.

Našel jste jich 43.

To jsou lidé, kteří třeba jsou nespokojeni s Pavlem Bělobrádkem, tak bych to chápal.

Nebyli to lidé, kteří před tím hlasovali proti koalici se STAN?

Myslím si, že to tak mohlo být. Určitě to tak mohlo být. Ale o to nejde. Pavel Bělobrádek je právoplatně zvolený, má dost hlasů a je to v pořádku. Upozornil jsem, že to není stohlasé, že to není možná jako v jiných stranách a že to není jako za socialismu v KSČ. Je dobré si uvědomovat, že ne všechno se všem líbí, a proto by to mělo navozovat otázku, co udělat, aby i ti ostatní se cítili komfortně.

Podporujete teď, aby Pavel Bělobrádek byl kandidátem na premiéra? Ztotožňujete se s tou myšlenkou?

Určitě Pavla Bělobrádka podporuji a dělám to proto, aby strana co nejlépe uspěla. Jestli bych si teď už říkal, že by mohl uspět a být premiérem? Určitě bych si to přál, aby naše strana měla premiéra, ale nevím, jestli by to zatím nepřipadalo... My bychom neměli působit směšně.

Má podle vás koalice KDU-ČSL a hnutí STAN usilovat o to být po volbách partnerem hnutí ANO anebo spíš usilovat o vládu, která by byla sestavena proti Andreji Babišovi? O koalici s ODS a se sociálními demokraty?

Řekl jsem v projevu, že se nemáme soustředit na to, abychom se před volbami takto vymezovali, ale abychom razili vlastní program a takhle se představili voličům. A co bude potom, to nechme budoucnosti. Nezavíral bych si dveře kromě komunistů a zřejmě bych si já zavřel dveře vůči Kalouskovi, protože to si myslím, že by nebylo dobré. Měli bychom se soustředit na sebe.

