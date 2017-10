Uprchlíky by Fischer přijal, dal by si pozor jmenovat premiérem stíhaného

Výslovně jste zmínil, že kandidaturu oznamujete v den výročí narozenin exprezidenta Václava Havla. Chcete tím říct, že v současné debatě chybí někdo, kdo by dostatečně akcentoval ta témata, která vyzdvihoval?

Já se domnívám, že Václav Havel tím, co dokázal, vrátil Českou republiku na mapu světa. Je důležité si připomenout, že to bylo období, kdy naší zemi bylo rozumět a naší zemi naslouchali. Třeba v zahraniční politice odpracoval obrovský kus práce a na to rozhodně chci navazovat.

Kdy zveřejníte jména senátorů, kteří podepsali vaši kandidaturu? Předpokládám, že za týden, až budu mít za sebou další schůzky, které mám naplánované.

Když chcete být prezidentem, tak předpokládám, že musíte vědět, že budete lepší než všichni ostatní kandidáti. Čím myslíte, že jste lepší než třeba Jiří Drahoš?

Neumím odpovědět.

Musíte přece voličům říkat, proč mají volit vás, proč nemají volit Miloše Zemana, Jiřího Drahoše, Michala Horáčka...

Nabízím zkušenost dvaceti let ze státních služeb. A můžu vám říct, že celá řada věcí, kdyby se nastavila nově, strategicky, tak by nás mohla posunout dopředu. Tohle je moje zkušenost úředníka, který viděl, že se resorty spolu nedokážou dohodnout, nebo že tady chybí společně formulovaný zájem něco prosazovat. Tam si myslím, že můžu přinést zkušenost, kterou ostatní nemají, s výjimkou současného prezidenta.

Myslíte si, že zkušenost dlouholetého šéfa Akademie věd je slabší zkušenost než úředníka?

To nechci hodnotit. Když ale zastupujete stát navenek, tak musíte s celou zemí počítat jako s jedním celkem. A tam najednou vidíte, že některé těžkosti resortní, administrativní nás zpomalují v té mezinárodní soutěži. A když jsme u té zkušenosti, tak osm let práce v kanceláři prezidenta republiky vám také otevře oči. Já jsem tam pracoval jak na poli domácí, tak zahraniční politiky, a mohu vám říci, že to je zkušenost, na kterou se nezapomíná.

Myslíte, že ten handicap, že vás lidé neznají, lze dohnat za tři měsíce, z nichž měsíc budou lidi zajímat parlamentní volby a pak budou Vánoce?

Naprosto rozumím vaší otázce. Ale myslím, že témata, která chci nabídnout, že tady je po nich poptávka.

V jakých tématech podle vás selhává současný prezident Zeman? Ve všech zemích, když obhajuje prezident svou funkci, vždy má určitý bonus oproti ostatním kandidátům. V čem je podle vás současný prezident špatný a v čem jste lepší?

Já bych tu otázku formuloval jinak. Mně se zdá, že v těch zahraničních prioritách zahraniční politiky vrátit do středu našeho zájmu evropský prostor, spolupráci s našimi spojenci a s těmi novými trhy pracovat tak, abychom dokázali otevírat dveře těch zemí, ale nezapomínat na životní prostor, ve kterém se pohybujeme. Mně se zdá, že tohle se trošku vytratilo. Podívejte se na frekvenci cest, návštěv prezidenta Miloše Zemana. Tam bych viděl, že je potřeba to zanalyzovat a nabídnout nějakou alternativu.

Je třeba mít osobní vztahy se všemi hlavami zemí EU a NATO

Na které země se podle vás současný prezident málo soustředí a na které by se prezident České republiky měl soustředit více?

Domnívám se, že v Evropské unii je třeba mít osobní vztahy se všemi hlavami států. Když se podíváme na Severoatlantickou alianci - totéž. Tam já už vidím určitý deficit. A potom ten zájem o východ, o Čínu a o Rusko, ten je v pořádku, ale zdá se mi, že je třeba ho zasadit do toho kontextu, ve kterém máme přidanou hodnotu, ve kterém mluvíme jako součást Evropské unie. Tam je potřeba o něco víc odpracovat.

Evropa se hodně změnila po sérii teroristických útoků. Myslíte si, že bylo správné otevřít v Evropě dveře větší migraci, nebo byste je přirazil, jak o tom někteří mluví?

Když se podíváte na historii migrace v evropském prostoru, tak musíme jít dvacet, třicet let nazpátek. To není nový fenomén. Co se dnes změnilo, je masová migrace, která připomíná někdy zlatou horečku, a tady je potřeba nastavit jasně parametry a možná i nabídnout takové řešení, abychom mohli poskytnout ochranu, ale nemuseli vytvářet tlak na azylový systém, že některé země nastavují ten systém, ta pravidla, otevřeněji než druhé. Je potřeba pracovat na evropském azylovém systému a možná se podívat na reformu toho základního textu, ke kterému se všichni vztahují, a to je mezinárodní konvence o migrantech a uprchlících. Je dnes už šedesát, sedmdesát let stará a vznikala v úplně jiném kontextu.

Co si myslíte o negativním postoji české vlády ke kvótám rozdělujícím běžence po Evropě?

Dalo se to odehrát chytřeji a mazaněji, abychom neměli za to sankce.

Měla by Česká republika přijmout více než 12 uprchlíků, jak to zatím udělala? Máme jich podle kvót přijmout asi dva a půl tisíce. A, prosím, nevyhýbejte se odpovědi. Přijal byste je, nebo ne?

Pokud jsme se k tomu zavázali, tak bychom ten závazek měli splnit.

Řekl jste, že kampaň se teď odehrává v jiné „letové hladině“, než má a pak jste zmínil priority bezpečnost, důvěru, venkov... To si fakt myslíte, že současní kandidáti nehovoří o bezpečnosti a o důvěře?

Podívejte se, když máte zkušenost z těch institucí, jak s tím pracují konkrétně, tak mně se zdá, že zůstávají poměrně v obecné rovině. Prezidentský pohled musí být jednak detailní, jednak celostní a tady je potřeba něco doplnit.

Netaktizuji, zda oslabím jiné kandidáty

Dá se říci, že vaše kandidatura, na poslední chvíli oznámená, může dost snížit šance některých protikandidátů současného prezident, může je oslabit. Takže můžete být také chápán jako „černý kůň“ na rozbití jiných kandidátů. Jak byste to komentoval?

Zvažoval jsem tu kandidaturu nikoli jako kandidaturu proti, ale ve prospěch určité agendy. A tak to také vnímám. Ve chvíli, kdy najdeme shodu na té agendě a na politických tezích a programech, tak jsem otevřen dialogu a spolupráci. Ale tady si myslím, že je potřeba si neklást dopředu tento taktizující pohled. Vždyť ještě neznáme počet kandidátů. Až přijde za týden někdo další, můžete mu pokládat stejnou otázku. Je legitimní jenom ve chvíli, kdy budeme vědět, jak vypadá cílová páska, a tam ještě dnes nejsme.

Jmenoval byste jako prezident předsedou vlády člověka z nějaké extrémní strany?

Jmenoval bych toho, kdo mi přinese záruku, že má většinu v Poslanecké sněmovně a že dokáže sestavit a uřídit vládu. To je základní kritérium.

Takže byste jmenoval klidně i politika z nějaké strany radikální, nedemokratické?

Dal bych velký pozor, aby ta podpora byla opřená o institucionální pořádek naší země. Pokud by to byl někdo, kdo by ten pořádek zpochybňoval, tak bych přemýšlel třikrát.

A jmenoval byste premiérem někoho, kdo je trestně stíhán?

Dal bych si velký pozor, aby k takové situaci nemohlo dojít, protože akt jmenování se přece musí opřít o danou situaci v dané chvíli ve Sněmovně. A my ji ještě ani neznáme.

To je velmi „kulaté“ tvrzení. Jmenoval byste toho člověka, nebo ne?

Nejmenoval, pokud by byla možnost zajistit takovou vládu, která se opře o dostatečnou většinu a bude respektovat ústavní pořádek v naší zemi.



Kolik na kandidaturu máte peněz?

Stropy znáte, čtyřicet milionů na první kolo a deset milionů na druhé. Pracuji na tom, abych měl tolik, kolik je potřeba. Abych se dostal na obě tyto částky.

Kolik jich máte teď?

Přišlo by mi nepoctivé, kdybych sháněl peníze dřív, než vyhlásím kandidaturu.

Opustíte současnou práci v sociologické agentuře a budete se kandidatuře věnovat na plný úvazek?

Ve STEM končím, jsem tam statutárním zástupcem. Skládám funkci do rukou předsedy správní rady a věnuji se tomu na plný úvazek.

Kolik máte zatím spolupracovníků?

Zatím dobrovolníky, protože jsem nemohl nic organizovat, ale počítám s asi dvacetičlenným interním týmem a se spoustou dobrovolníků.