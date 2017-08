Drahoš: Kdo je trestně stíhán, neměl by usilovat o pozici premiéra

Vaši dobrovolníci nasbírali už 78 321 podpisů, abyste mohl kandidovat na Hrad. Překvapil vás takový počet?

Jednak jsem nadšen a děkuji všem, kteří k tomu číslu přispěli. Nevěděl jsem, kolik to bude. Doufal jsem, že to bude přes padesát tisíc. V této chvíli je to těch sedmdesát osm tisíc. To mě ani ve snu nenapadlo.

Kolik lidí pro vás sbíralo ty podpisy?

V současné době asi patnáct set dobrovolníků. Samozřejmě máme asi tři sta takzvaných kamenných, pevných podpisových míst.

Prezident republiky má mimo jiné tu pravomoc, že jmenuje předsedu vlády. Jak byste přistupoval k tomu, kdybyste se dostal do situace, že byste měl jmenovat premiérem člověka, který by čelil trestnímu stíhání? Jmenoval byste takového člověka předsedou vlády?

Měl bych s tím velký problém a snažil bych se tomu člověku vysvětlit, pokud by vůbec o takovou pozici usiloval, že z mého pohledu by ten, kdo je trestně stíhán, neměl usilovat o pozici premiéra. Teď nechám prezidenta stranou. Je to nejvyšší vládní pozice v tomto státě, měla by být spojena s určitými morálními, etickými principy. Ctím presumpci neviny, ale premiér je funkce mimo rank těch standardních. Pokud by o to ten člověk přesto usiloval, snažil bych se mu to vymluvit. Nedovedu si představit, že člověk, který je trestně stíhán, by se mohl na sto procent věnovat takové funkci, jako je premiérská. A pokud bych u něj neuspěl, snažil bych se ovlivnit v té vítězné straně, aby nominovali někoho jiného.

Ale kdyby na tom on i ta strana trvali, jmenoval byste ho nebo ne?

Ústava velí prezidentovi jmenovat někoho, zvykově šéfa vítězné strany. Samozřejmě když bude mít parlamentní většinu. To je ještě otázka, jestli by ji designovaný premiér, ať stíhaný, nebo nestíhaný měl. Pokud bych ale vyčerpal všechny prostředky, tak by mi nakonec nezbylo než takového premiéra jmenovat.

S jakými reakcemi lidí se setkáváte v dosavadním průběhu kampaně?

S překvapivě dobrými. Víte, na ty debaty, které mám, z nějakého důvodu nechodí, nebo nemluví tamti, kteří mě nemají rádi. Ti mi to dávají znát na sociálních sítích. Ale na těch debatách lidé chtějí slyšet moje názory na spoustu problémů, migraci, euro, Evropskou unii, Rusko, Čínu, ale žádná agresivní debata se neodehrává.

Objevil se ale už jeden docela ostrý atak na vás...

Nevím, ke kolik lidem se to dostalo, ale ke mně se dostal mail, kde jsem byl obviňován ze spolupráce s StB. Samozřejmě je to naprostá lež vymyšlená od začátku až do konce s cílem dehonestovat mě. Vyvěsili jsme mé lustrační osvědčení a máme také vyjádření Ústavu pro studium totalitních režimů, že ta informace je zcela nepravdivá.

Myslíte, že to bylo z týmu některého z vašich protikandidátů?

Nechci spekulovat, kdo za tím může stát.

Jak vnímáte teroristický útok v Barceloně? Je jenom další z řady, bude to znamenat, že se Evropa bude muset začít chovat nějak jinak?

Byl bych rád, kdyby se Evropa, a my taky, nenechala zastrašit těmito útoky. Je samozřejmě třeba přijmout odpovídající opatření. Evropa není zdaleka tak bezpečná jak bývala, ale to neplatí jen pro Evropuy, ale pro celý svět. Je to tragické, ukazuje to, že teroristé mohou zaútočit kdekoli. Jsou třeba koordinované akce a spolupráce tajných služeb více zemí.

Část vašich kritiků o vás tvrdí, že jste „vítač“ uprchlíků. Jaký máte i ve světle těch teroristických útoků postoj k uprchlíkům, kteří opravdu prchají před válkou, a k té většině, kteří jsou ekonomičtí migranti?

Nálepku vítače důrazně odmítám. V životě jsem nezval ani jednoho migranta k nám. To je nálepka, kterou mi někdo účelově dal a ti, kterým se to hodí, to účelově používají. Ekonomická migrace z Afriky je a bude velký problém, je třeba ji vhodným způsobem zastavit a stabilizovat situaci v těch zemích, kde ta migrace vzniká. Nic lepšího nemůže Evropa dělat.

Jak se teď změní vaše kampaň?

Máme naplánovanou kontaktní kampaň minimálně do začátku nebo do poloviny října. Budeme pokračovat dál ve sběru podpisů.

Kolik jste zatím utratil v kampani peněz?

Asi pět milionů korun.

Všiml jste si, že podle sázkových kanceláří, podle bookmakerů a sázejících jste se stal favoritem prezidentské volby, větším než Miloš Zeman?

Slyšel jsem o tom, ale nepřeceňuji. Říká se, že sázkaři mají zdravě vyvinutý instinkt, ale opravdu bych to nepřeceňoval. Je to běh na dlouho trať. Sám jsem člověk, který v životě na nic nevsadil, nejsem hazardní hráč.